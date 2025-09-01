दिमाग में रहती है उलझन, दिल पर नहीं होता काबू, इस योगासन को अपना लें, बदल जाएगी जिंदगी
Advertisement
trendingNow12904632
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दिमाग में रहती है उलझन, दिल पर नहीं होता काबू, इस योगासन को अपना लें, बदल जाएगी जिंदगी

जिंदगी की उलझन में दिल और दिमाग पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में जरूरी है कि हम भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करें और ओवरऑल वेलबीइंग की तरफ कदम बढ़ा दें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिमाग में रहती है उलझन, दिल पर नहीं होता काबू, इस योगासन को अपना लें, बदल जाएगी जिंदगी

Bhramari Pranayama Yoga: जिंदगी की तेज रफ्तार अक्सर दिमागी सुकून छीन लेती है. गौर से देखा जाए तो आज हर शख्स किसी न किसी मेंटल स्ट्रेस का सामना कर रहा है. ऐसे में योग और प्राणायाम ही एक आसान जरिया है, जो बिना किसी दवा के, शरीर और मन को शांति देते हैं, खासकर भ्रामरी प्राणायाम, जिसे कहीं भी बैठकर किया जा सकता है.
1 सितंबर 2025 को आयुष मंत्रालय ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस को फोटोज के जरिए समझाया और साथ ही इसके फायदे भी गिनाये हैं.

क्या है भ्रामरी प्राणायाम?
आयुष मंत्रालय के मुताबिक, भ्रामरी प्राणायाम एक शांत करने वाला ब्रीदिंग प्रॉसेस है, जो स्ट्रेस को कम करती है. ये प्राणायाम न सिफ दिमाग को राहत देता है, बल्कि फोकस, कंसंट्रेशन, नींद और ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियों में भी बेहद फायदेमंद होता है.

कैसे करें ये प्राणायाम?
भ्रामरी प्राणायाम को करते वक्त आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लें. फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ते वक्त गले से मधुमक्खी की तरह एक कंपन वाली आवाज निकालें. ये आवाज भीतर तक जाकर दिमाग को सुकून का अहसास कराती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

गुस्से पर कंट्रोल
भ्रामरी प्राणायाम गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करती है. कई बार जब मन काबू में नहीं रहता है, तो छोटी-छोटी बातें भी गुस्सा दिला देती हैं. भ्रामरी प्राणायाम के दौरान जो गुंजन की आवाज होती है, वो ब्रेन में ऐसा वाइब्रेशन पैदा करती है, जो मन को शांत करती है. रोज इसकी प्रैक्टिस करने से इंसान का स्वभाव धीरे-धीरे शांत होता जाता है.

सही जगह पर फोक्स
इसके अलावा, ये प्राणायाम फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करता है. बच्चे हों या युवा, हर किसी का मस्तिष्क दिमाग, टीवी और दूसरी चीजों की वजह से हर वक्त उलझा रहता है. भ्रामरी प्राणायाम ब्रेन के दोनों हिस्सों को एक्टिव करता है और उन्हें बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है. इससे याददाश्त तेज होती है और पढ़ाई या काम में ध्यान लगाना आसान होता है.

मिलेगी सुकून की नींद
भ्रामरी प्राणायाम उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, जो नींद न आने की परेशानी से जूझते हैं. अनिद्रा आजकल बहुत आम हो गई है. इसका कारण तनाव, स्क्रीन टाइम और असंतुलित जीवनशैली है. जब आप रात को सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क शांत हो जाता है, दिल की धड़कन सामान्य होती है और शरीर गहरी नींद के लिए तैयार हो जाता है. धीरे-धीरे यह आदत आपको बिना किसी दवा के बेहतर नींद देने लगती है.

दिल की सेहत के लिए अच्छा
हाई ब्लड प्रेशर में ये प्राणायाम दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है. गहरी सांस लेने और छोड़ने के प्रॉसेस से दिल को आराम मिलता है, जिससे ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे नॉर्मल लेवल पर आने लगता है. जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

मजबूत इम्यूनिटी
इसके अलावा, भ्रामरी प्राणायाम हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है. जब हम गहरी सांस लेते हैं और आवाजें पैदा करते हैं, तो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन एक्टिव होते हैं. इससे सर्दी, खांसी जैसी छोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है. साथ ही, शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, जिससे हम दिनभर तरोताजा महसूस करते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

YogaBhramari Pranayama

Trending news

इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
;