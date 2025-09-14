भूल जाने की आदत छुड़ा देंगे ये 4 योगासन, बातें और चीजें रहेंगी हमेशा याद
Advertisement
trendingNow12921530
Hindi Newsलाइफस्टाइल

भूल जाने की आदत छुड़ा देंगे ये 4 योगासन, बातें और चीजें रहेंगी हमेशा याद

काम की मशगूलियत के बीच कई चीजें और बातें भूलना आम बात है, लेकिन अगर ये परेशानी बार-बार पेश आ रही है, तो बेहतर है कि आप योग का सहारा लें. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 14, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूल जाने की आदत छुड़ा देंगे ये 4 योगासन, बातें और चीजें रहेंगी हमेशा याद

Yoga For Boosting Memory Power: आज ज्यादातर लोग अपनी कमजोर होती जा रही याददाश्त का सामना कर रहे हैं. कभी-कभी हम छोटे-छोटे काम भी भूल जाते हैं, जैसे चश्मा कहां रखा है या किसी का बर्थडे कब आता है. बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्गों तक ये परेशानियां आम हो गई है. बिगड़ती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और मोबाइल-टीवी जैसे गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल हमारे दिमाग को कमजोर कर रहा है.

मेमोरी पावर बढ़ाने वाले योगासन
ऐसे में मेंटल हेलथ मेंटेन रखना बेहद जरूरी है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई और बड़े अपने काम पर ध्यान दे सकें. इसके साथ ही याददाश्त भी तेज बनी रहे. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए योगासन सबसे आसान और असरदार तरीका है. योग सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि दिमाग को भी तेज और तंदरुस्त करता है.

कई साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि योग करने से ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रीशन मिलता है. इससे ब्रेन सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और याददाश्त बेहतर होती है. साथ ही योग स्ट्रेस को कम करता है, जो मेमोरी वीक होने का एक बड़ा कारण है.

Add Zee News as a Preferred Source

1. पद्मासन (Padmasana)
पद्मासन याददाश्त बढ़ाने के लिए काफी यूजफुल है. इस आसन से दिमाग को आराम मिलता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है. जब हम पद्मासन की मुद्रा में ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को याद कर पाते हैं. छात्रों के लिए यह योगासन खासकर अच्छा है, क्योंकि इससे उनका पढ़ाई पर फोकस करना आसान हो जाता है.

fallback

2. त्रिकोणासन (Trikonasana)
त्रिकोणासन शरीर को लचीला बनाता है और ब्रेन तक ब्लड फ्लो को बढ़ाता है. इस आसन को करने से हमारे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारा दिमाग तरोताजा रहता है और सोचने-समझने की ताकत बढ़ती है. जब दिमाग सेहतमंद होता है, तो हम नई चीजें सीखने और याद रखने में बेहतर होते हैं. साथ ही, ये योगासन स्ट्रेस कम करता है, जो मेमोरी पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है.

fallback

3. भुजंगासन (Bhujangasana)
भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और ब्रेन को एनर्जी देता है. साथ ही याददाश्त को तेज करता है. इससे हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और हम आसानी से पढ़ाई या काम में ध्यान लगा पाते हैं.
fallback

4. शवासन (Shavasana)
शवासन करने से हमारा मन शांत होता है और तनाव कम होता है. जब मन शांत होता है, तो दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है और चीजें ज्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं. ये योगासन बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है.
fallback

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

YogaMemorybrainPadmasanaTrikonasanaBhujangasana

Trending news

गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
LIVE: मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं लेकिन दूसरों का अपमान बर्दाश्त नहीं होता- पीएम मोदी
breaking news
LIVE: मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं लेकिन दूसरों का अपमान बर्दाश्त नहीं होता- पीएम मोदी
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
;