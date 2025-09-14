भूल जाने की आदत छुड़ा देंगे ये 4 योगासन, बातें और चीजें रहेंगी हमेशा याद

Yoga For Boosting Memory Power: आज ज्यादातर लोग अपनी कमजोर होती जा रही याददाश्त का सामना कर रहे हैं. कभी-कभी हम छोटे-छोटे काम भी भूल जाते हैं, जैसे चश्मा कहां रखा है या किसी का बर्थडे कब आता है. बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्गों तक ये परेशानियां आम हो गई है. बिगड़ती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और मोबाइल-टीवी जैसे गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल हमारे दिमाग को कमजोर कर रहा है.

मेमोरी पावर बढ़ाने वाले योगासन

ऐसे में मेंटल हेलथ मेंटेन रखना बेहद जरूरी है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई और बड़े अपने काम पर ध्यान दे सकें. इसके साथ ही याददाश्त भी तेज बनी रहे. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए योगासन सबसे आसान और असरदार तरीका है. योग सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि दिमाग को भी तेज और तंदरुस्त करता है.

कई साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि योग करने से ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रीशन मिलता है. इससे ब्रेन सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और याददाश्त बेहतर होती है. साथ ही योग स्ट्रेस को कम करता है, जो मेमोरी वीक होने का एक बड़ा कारण है.

1. पद्मासन (Padmasana)

पद्मासन याददाश्त बढ़ाने के लिए काफी यूजफुल है. इस आसन से दिमाग को आराम मिलता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है. जब हम पद्मासन की मुद्रा में ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को याद कर पाते हैं. छात्रों के लिए यह योगासन खासकर अच्छा है, क्योंकि इससे उनका पढ़ाई पर फोकस करना आसान हो जाता है.

2. त्रिकोणासन (Trikonasana)

त्रिकोणासन शरीर को लचीला बनाता है और ब्रेन तक ब्लड फ्लो को बढ़ाता है. इस आसन को करने से हमारे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारा दिमाग तरोताजा रहता है और सोचने-समझने की ताकत बढ़ती है. जब दिमाग सेहतमंद होता है, तो हम नई चीजें सीखने और याद रखने में बेहतर होते हैं. साथ ही, ये योगासन स्ट्रेस कम करता है, जो मेमोरी पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है.

3. भुजंगासन (Bhujangasana)

भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और ब्रेन को एनर्जी देता है. साथ ही याददाश्त को तेज करता है. इससे हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और हम आसानी से पढ़ाई या काम में ध्यान लगा पाते हैं.



4. शवासन (Shavasana)

शवासन करने से हमारा मन शांत होता है और तनाव कम होता है. जब मन शांत होता है, तो दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है और चीजें ज्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं. ये योगासन बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है.



(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.