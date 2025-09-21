बच्चों के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं ये योगासन, दिमाग करे तेज, लेकिन मन होगा शांत

Yoga For Children: आज के वक्त में बच्‍चों की डेली लाइफ मोबाइल, टीवी और इंटरनेट तक सिमटती जा रही है. उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट एक बड़ा चैलेंज बन गया है. ऐसे में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय योगासन और प्राणायाम को जिंदगी में शामिल करने पर जोर देता है, जो जिस्मानी सेहत के साथ-साथ दिमागी तौर पर मजबूत बनाता है.

बच्चों के लिए बेस्ट योगासान

आयुष मंत्रालय के मुताबिक, जब कोई बच्चा नियमित रूप से योग करता है, तो उसका शरीर मजबूत होता है, मन शांत रहता है, और सोचने-समझने की ताकत बढ़ती है. बचपन में अगर योग को डेली रूटीन में शामिल कर लिया जाए, तो वे आदत बन जाती है और उम्रभर काम आती है. ऐसे कई योगासन हैं, जो बच्चों के लिए आसान और सेफ हैं. इनकी मदद से उनकी हाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, एकाग्रता और आत्मविश्वास जैसी कई चीजों में मजबूती आती है.

1. ताड़ासन (Tadasana)

ताड़ासन लंबाई बढ़ाने में बेहद मददगार माना जाता है. इस आसन में बच्चे पंजों के बल खड़े होकर हाथों को ऊपर की ओर खींचते हैं. इससे उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और पूरे शरीर में खिंचाव आता है. यह खिंचाव शरीर की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है. साथ ही जब बच्चा सांस की गति पर ध्यान देता है, तो उसका मन भी शांत होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. वृक्षासन (Vrikshasana)

वृक्षासन में जब बच्चा एक पैर पर खड़ा होता है, तो वह ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसकी एकाग्रता में सुधार होता है. यह न केवल पढ़ाई में बल्कि बाकी कामों में भी मदद करता है.

दूसरो योगासन

इनके अलावा, पादहस्तासन (Padahastasana), वक्रासन (Vakrasana) और पश्चिमोत्तानासन (Paschimottanasana) जैसे आसन बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद हैं. ये आसन बच्चों की भूख बढ़ाते हैं. जब बच्चा ठीक से खाएगा, तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा. इसके अलावा, इन आसनों से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे एनर्जी बनी रहती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.