पीसीओएस ने जिंदगी में दे रखा है दर्द, राहत का सबब साबित होंगे ये 4 योगासन

पीसीओएस महिलाओं के लिए परेशानी का एक बड़ा कारण है जो उनकी लाइफ में उथल-पुथल ला देता है, ऐसे में कुछ खास योगासन उनके काम आ सकते हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:23 AM IST
Yoga For PCOS Relief: आजकल कई महिलाओं को पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की परेशानी होती है. इससे पीरियड इरेगुलर हो जाता है, वजन बढ़ता है और कई बार फीमेल फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है. दवाइयों के साथ-साथ योग करने से भी इस प्रॉब्लम में राहत मिलती है. योग से शरीर मजबूत होता है, स्ट्रेस कम होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक रहता है. आयुष मंत्रालय ने कई ऐसे आसान योगासन को लेकर दावा किया है, जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से पीसीओएस की समस्या में आराम मिलता है.

 

पीसीओएस में राहत का जरिया बनेंगे ये योगासन

1. मलासन (Malasana)
मलासन को 'गार्लिक पोज' भी कहते हैं. ये आसन खासतौर पर महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है. पीसीओएस में इरेगुलर पीरियड्स और पेट के नीचे दर्द की समस्या आम होती है. मलासन करने से जांघों और कमर की मांसपेशियों को ताकत मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे पेट और पेल्विक मजबूत होते हैं. ऐसे में मासिक धर्म की अनियमितता की समस्या दूर होती है.
 

2. पवनमुक्तासन (Pawanmuktasana)
ये आसन पेट की गैस और अपच की समस्या दूर करने के लिए जाना जाता है, लेकिन पीसीओएस से जूझ रही महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है. पवनमुक्तासन से पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे न सिर्फ पेट दर्द में राहत मिलती है, बल्कि मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में भी आराम मिलता है. साथ ही, इस आसन से हार्मोनल संतुलन बनाने में मदद मिलती है, जिससे पीरियड रेगुलर रहते हैं.

3. बद्धकोणासन (Baddha Konasana)
ये आसन महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. जब पेल्विक फ्लोर यानी निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो पीरियड रेगुलर रहता है और हार्मोन संतुलित होते हैं. बद्धकोणासन से हिप्स खुलते हैं और पेल्विक हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. इससे पीसीओएस की वजह से होने वाली अनियमितता में सुधार आता है और साथ ही दर्द और सूजन भी कम होती है.

4. चक्की चलासन (Chakki Chalanasana)
यह आसन खासतौर पर वजन नियंत्रण में मदद करता है. पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं का वजन बढ़ना आम बात है, जो और भी कई समस्याएं बढ़ा देता है. चक्की चलासन करने से पेट के अंग मजबूत होते हैं और पेट अंदर जाता है. इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और अतिरिक्त वसा कम होती है. इसके अलावा, यह आसन यूरिनरी इंफेक्शन से भी लड़ने में मदद करता है, जो पीसीओएस के साथ अक्सर होता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

pcosYogaMalasanaPawanmuktasanaBaddha KonasanaChakki Chalanasana

