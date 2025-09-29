जिम नहीं जाना चाहते, तो घर में ही रोजाना करें 3 योगासन, पिछलने लगेगी पेट की चर्बी

Yoga For Weight Loss: पेट पर जमी थुलथुली चर्बी न सिर्फ देखने में खराब लगती है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकती है. मोटापा खासकर पेट के आसपास हो, तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है. इसके साथ ही ये कॉन्फिडेंस को भी धीरे-धीरे कम करने लगता है. ऐसे में फैट को कम करना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी जरूरी है.

योग से घटाएं बेली फैट

अगर आप जिम नहीं जा सकते या कोई हार्ड वर्कआउट नहीं करना चाहते, तो योग आपके लिए एक बेहतर और असरदार ऑप्शन हो सकता है. योग न सिर्फ शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि आपके मेंटल स्ट्रेस को भी कम करता है.

1. नौकासन (Naukasana)

इस आसन में शरीर को नाव जैसे पोजीशन में लाना होता है. जब आप पीठ के बल लेटकर धीरे-धीरे अपने सिर और पैरों को ऊपर उठाते हैं, तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं. ये सिकुड़न पेट के अंदर जमी चर्बी को एक्टिव करती है और उसे पिघलाने का प्रॉसेस शुरू करती है. इस आसन में जितनी देर आप टिके रहते हैं, उतनी ही ज्यादा मेहनत आपकी कोर मसल्स करती हैं, जिससे टमी टोन होने लगता है. ये आसन पेट के अलावा जांघ और कमर के हिस्से को भी मजबूत बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. भुजंगासन (Bhujangasana)

इसे करते वक्त शरीर को फर्श पर उल्टा लेटाकर धीरे-धीरे अपनी छाती को ऊपर उठाना होता है. जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आने लगता है. इस खिंचाव की वजह से पेट के अंदरूनी हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जमा फैट पिघलने लगता है. ये आसन डाइजेस्टिव प्रॉसेस को भी बेहतर बनाता है, जिससे पेट की सूजन और गैस की परेशानी भी दूर होती है.



3. पवनमुक्तासन (Pawanmuktasana)

जिन लोगों को पेट में गैस और अपच जैसी समस्याओं की शिकायत रहती है, उनके लिए ये आसन काफी फायदेमंद है. इस आसन में जब आप घुटनों को छाती की ओर खींचते हैं और सिर को घुटनों से मिलाने की कोशिश करते हैं, तो पेट पूरी तरह सिकुड़ता है. ये सिकुड़न आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करती है और पेट के अंदर की चर्बी को धीरे-धीरे कम करने लगती है. रोजाना इस आसन को करने से पेट हल्का लगता है और ब्लोटिंग की शिकायत भी नहीं होती.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.