उम्र बढ़ रही, लेकिन झुर्रियों का मिटेगा नामोनिशान, अगर डेली करेंगे ये 3 योगासन!

Yoga For Wrinkle Free Skin: बढ़ती उम्र के साथ बॉडी में कई चेंजेज आने लगते हैं. स्किन ढीली पड़ने लगती है और चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं. ये उम्र बढ़ने का कुदरती हिस्सा है, लेकिन आज के वक्त में हर कोई खुद को लंबे वक्त तक जवां बनाए रखना चाहता है, तो ऐसे में जरूरी है कि सही लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड डाइट, भरपूर नींद, पानी की अच्छी मात्रा और सबसे जरूरी रेगुलर योग की प्रैक्टिस है.

झुर्रियां मिटाने वाले योगासन

आयुष मंत्रालय का मानना है कि योग सिर्फ शरीर को लचीलापन और मजबूती नहीं देता, बल्कि ये आपकी स्किन की गहराइयों में काम करता है. योग का असर शरीर के अंदर से बाहर तक साफ दिखता है. कुछ योगासन चेहरे की त्वचा को टाइट करने, झुर्रियों को कम करने और चेहरे पर कुदरती चमक लाने में बेहद असरदार हैं.

1. हलासन (Halasana)

हलासन एक ऐसा आसन है, जो शरीर के कई हिस्सों को एक साथ एक्टिव करता है. जब आप इस आसन को करते समय पैरों को सिर के पीछे ले जाकर जमीन पर टिकाने की कोशिश करते हैं, तो ये पोजीशन आपके पेट के अंगों पर दबाव डालती है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है. अच्छी पाचन क्रिया का सीधा असर आपकी स्किन पर दिखता है. इसके अलावा, हलासन ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, जिससे स्किन के सेल्स तक ऑक्सीजन और पोषण अच्छे से पहुंचता है. इसका नतीजा ये होता है कि चेहरा ज्यादा टाइट, चमकदार और झुर्रियों से फ्री दिखता है.

2. मत्स्यासन (Matsyasana)

मत्स्यासन में गर्दन और छाती को पीछे की ओर झुकाया जाता है. इस मुद्रा में छाती ऊपर उठती है और गर्दन पीछे झुकती है. इस मुद्रा में फेफड़ों को अधिक जगह मिलती है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है. खासतौर पर चेहरे की त्वचा को जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, तो वहां की कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं. इससे त्वचा ज्यादा हेल्दी, दमकती और जवां नजर आती है. मत्स्यासन चेहरे की मांसपेशियों को भी एक्टिव करता है, जिससे समय से पहले झुर्रियां आने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है.

3. त्रिकोणासन (Trikonasana)

त्रिकोणासन के दौरान जब आप अपने शरीर को साइड की ओर मोड़ते हैं और एक हाथ नीचे और दूसरा ऊपर होता है, तो आपकी रीढ़, पेट और चेहरे तक रक्त का प्रवाह तेज होता है. इससे शरीर में जमा हुए विषैले तत्व पसीने और अन्य माध्यमों से बाहर निकलते हैं. यह आंतरिक सफाई आपकी त्वचा को साफ, चमकदार और जवान बनाए रखने में मदद करती है. साथ ही, यह आसन तनाव को भी कम करता है, जिसका असर आपकी त्वचा पर होता है.



(इनपुट-आईएएनएस)