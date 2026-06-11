/स्कूलों से लेकर दफ्तर तक.... कैसे बढ़ रहा योग- मेडिटेशन का ट्रेंड? तनाव भरे जीवन में बना सुकून का सहारा

मैं स्वयं हैबिल्ड योग (Habuild Yoga)प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन योग करती हूं और इसके सकारात्मक प्रभावों को अनुभव किया है. नियमित योगाभ्यास ने मुझे शारीरिक ऊर्जा दी है. इसके साथ ही, इसने मानसिक शांति, धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी मदद की है. दौलत राम कॉलेज में वैल्यू एडिशन कोर्स 'फिट इंडिया' पढ़ाते समय मैंने देखा कि अलग-अलग विषयों के विद्यार्थी योग और स्वास्थ्य को लेकर काफी रुचि रखते हैं। विद्यार्थियों को प्राणायाम के तरह-तरह के प्रकार, जैसे अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, कपालभाति और नाड़ी शोधन सिखाए जाते हैं। इसके साथ ही, सूर्य नमस्कार के शारीरिक और मानसिक फायदों, योग निद्रा, ध्यान और अन्य योगिक क्रियाओं का अभ्यास भी कराया जाता है. आजकल बॉक्स ब्रीदिंग भी काफी लोकप्रिय हो रही है. इसमें चार सेकंड तक सांस लेना, चार सेकंड तक रोकना, चार सेकंड तक छोड़ना और फिर चार सेकंड तक रोकना शामिल है. यह तकनीक तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और मानसिक शांति देने में मददगार मानी जाती है. यह परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और ज्यादा काम के दबाव वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी है. सूर्य नमस्कार को योग का संपूर्ण व्यायाम कहा जाता है. इसके नियमित अभ्यास से शरीर की लचीलापन बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र सक्रिय होता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है.