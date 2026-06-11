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स्कूलों से लेकर दफ्तर तक.... कैसे बढ़ रहा योग- मेडिटेशन का ट्रेंड? तनाव भरे जीवन में बना सुकून का सहारा

Benefits Of Exercise In Daily Life: आज के समय में जब जीवन में तनाव और शारीरिक-मानसिक बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है. तब दैनिक जीवन में योग की कीमत और ज्यादा महसूस की जा रही है. इसको लेकर कई स्कूलों और यहां तक की दफ्तरों में भी इसके महत्व को बताया जा रहा है.

Written ByDr. Arti Jain
Published: Jun 11, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:27 PM IST
स्कूलों से लेकर दफ्तर तक.... कैसे बढ़ रहा योग- मेडिटेशन का ट्रेंड? तनाव भरे जीवन में बना सुकून का सहारा

About the Author

Dr. Arti Jain

Dr. Arti Jain

डॉक्टर आरती जैन दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्होंने साल 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PhD की और उन्हें अंडरग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है.

 

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