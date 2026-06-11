/स्कूलों से लेकर दफ्तर तक.... कैसे बढ़ रहा योग- मेडिटेशन का ट्रेंड? तनाव भरे जीवन में बना सुकून का सहारा

Exercise Benefits: योगः कर्मसु कौशलम् और योगश्चित्तवृत्ति निरोधः जैसे सूत्र केवल शास्त्रीय उद्धरणनहीं हैं, बल्कि ये जीवन में संतुलन और अर्थ खोजने के दिशा-निर्देश देने वाले सिद्धांत हैं. आज जब तनाव, अवसाद, अनिद्रा और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तब योग शिक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है. अधिकतर लोग योग को सिर्फ एक शारीरिक कसरत के रूप में देखते हैं, जबकि यह वास्तव में शारीरिक,मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का एक समग्र विज्ञान है. योग न केवल शरीर को सशक्त बनाता है, बल्कि मन को भीस्थिरता प्रदान करता है, भावनाओं में संतुलन लाता है, और व्यक्ति को आत्म-चिंतन तथा आत्म-विकास के रस्ते पर ले जाता है.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने योग शिक्षा के महत्व को समझते हुए इसे विभिन्न स्तरों पर बढ़ावा दिया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, कई महाविद्यालयों में वैल्यू एडिशन कोर्स (VAC), स्किल एन्हांसमेंट कोर्स (SEC)मेंफिट इंडिया (Fit india), स्वास्थ्य एवं कल्याण (health and wellness), और योगपर आधारित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक विद्यार्थी अपनी रुचि, क्षमता एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विषयों का चयन कर सकता है. इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को योगाभ्यास के अलावा, स्वस्थ जीवनशैली, तनाव प्रबंधन, और व्यक्तित्व विकास पर भीध्यान केंद्रित किया जाता है. दिल्ली विश्वविद्यालय के गांधी भवन द्वारा "तीन महीने का योग और ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और आम लोगों को योग और ध्यान की वैज्ञानिक और प्रायोगिक समझ प्रदान करता है. इसमें विभिन्न योगासन, प्राणायाम, ध्यान कीविधियां और तनाव प्रबंधन के उपायों का प्रशिक्षण दिया जाता है. इस तरह के पाठ्यक्रम केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत नहीं करते, बल्कि लोगों को योग को एक जीवनशैली के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं.
मैं स्वयं हैबिल्ड योग (Habuild Yoga)प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन योग करती हूं और इसके सकारात्मक प्रभावों को अनुभव किया है. नियमित योगाभ्यास ने मुझे शारीरिक ऊर्जा दी है. इसके साथ ही, इसने मानसिक शांति, धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी मदद की है. दौलत राम कॉलेज में वैल्यू एडिशन कोर्स 'फिट इंडिया' पढ़ाते समय मैंने देखा कि अलग-अलग विषयों के विद्यार्थी योग और स्वास्थ्य को लेकर काफी रुचि रखते हैं। विद्यार्थियों को प्राणायाम के तरह-तरह के प्रकार, जैसे अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, कपालभाति और नाड़ी शोधन सिखाए जाते हैं। इसके साथ ही, सूर्य नमस्कार के शारीरिक और मानसिक फायदों, योग निद्रा, ध्यान और अन्य योगिक क्रियाओं का अभ्यास भी कराया जाता है. आजकल बॉक्स ब्रीदिंग भी काफी लोकप्रिय हो रही है. इसमें चार सेकंड तक सांस लेना, चार सेकंड तक रोकना, चार सेकंड तक छोड़ना और फिर चार सेकंड तक रोकना शामिल है. यह तकनीक तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और मानसिक शांति देने में मददगार मानी जाती है. यह परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और ज्यादा काम के दबाव वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी है. सूर्य नमस्कार को योग का संपूर्ण व्यायाम कहा जाता है. इसके नियमित अभ्यास से शरीर की लचीलापन बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र सक्रिय होता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है.
योग निद्रा और ध्यान मानसिक विश्राम देते हैं, जिससे चिंता और तनाव में कमी आती है. योग की लोकप्रियता अब भारत की सीमाओं से बहुत आगे बढ़ चुकी है. बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भारत आकर योग सीखते हैं और अपने देशों में योग संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र बनाते हैं. दुनिया भर में योग प्रशिक्षकों और योग आधारित स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऑनलाइन माध्यमों ने योग को घर-घर तक पहुंचाने में मदद की है. आज लाखों लोग घर पर ही योग सीख और सिखा रहे हैं. आज योग केवल योग शिक्षकों तक ही सीमित नहीं रह गया है. अब आहार विशेषज्ञ (Dieticians), चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिकऔरकॉर्पोरेट क्षेत्र के पेशेवर भी योग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षाप्राप्त कर रहे हैं. यह योग की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता और समग्र स्वास्थ्य में इसके महत्व को दर्शाता है. भारत के प्रमुख योग संस्थानों में बिहार के मुंगेर स्थित बिहार स्कूल ऑफ योग का विशेष स्थान है. इसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की थी और आज यह दुनिया के प्रसिद्ध योग प्रशिक्षण केंद्रों में माना जाता है. यहां भारत के साथ-साथ कई देशों से साधक योग, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा लेने आते हैं.
योग परंपरा को विश्व स्तर पर सम्मान मिलता है और इसे योग शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता है. आज योग केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है. कई विद्यार्थी योग शिक्षा लेकर योग प्रशिक्षक, वेलनेस काउंसलर, फिटनेस विशेषज्ञ और उद्यमी के रूप में अपना भविष्य बना रहे हैं. यह शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है. आज अनेक कॉर्पोरेट कंपनियाँ अपने कर्मचारियों के लिए योग एवं माइंडफुलनेस वर्कशॉप्स का आयोजन करती हैं. इन पहलों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्यमेंसुधारकरने, तनावकोकमकरनेऔरकार्यस्थलपरसंतुलन कायमकरनेकेलिएप्रेरित करनाहैइन कार्यक्रमों का स्वरूप विभिन्न संस्थानों में अलग-अलग होता है. कुछ कंपनियां काम शुरूहोने से पहले सुबह योग सत्र आयोजित करती हैं, जबकि कुछ अन्य दोपहर के भोजनावकाश के दौरान 15 से 30 मिनट का ध्यान और श्वास अभ्यास कराती हैं. बहुत से संस्थानों में कार्यालय समय के बाद योग कक्षाओं का आयोजन किया जाता है. उदाहरण के लिए, इंफोसिस के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए नियमित योग और ध्यान सत्र होते हैं, जिसमें कर्मचारी कार्यालय के बाद भाग ले सकते हैं. इन कार्यशालाओं में भागलेकर, कर्मचारी न केवल अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि वे वर्क लाइफ बैलेंस को भी बेहतर बना सकते हैं.
सामूहिक रूप से की जाने वाली ये गतिविधियां टीम में एकता और सहयोग को भी बढ़ाती हैं, जिससे कार्य का वातावरण सकारात्मक बनता है. इस प्रकार, योग और ध्यान का समावेश अब कर्मचारियों के लिए न केवल व्यक्तिगत लाभ का माध्यम बन गया है, बल्कि यह संगठनों की समग्र कार्यक्षमता और सफलता में भी अहम भूमिका निभा रहा है. आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि योग को केवल एक दिन के उत्सव तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए. यदि हम योग को शिक्षा के साथ जोड़ें, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित, भावनात्मक रूप से सशक्त और आध्यात्मिक रूप से जागरूक नागरिक बना सकते हैं. यही योग शिक्षा का सही उद्देश्य है और यही भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का आधुनिक रूप है.