Advertisement
trendingNow13063065
Hindi Newsलाइफस्टाइलतनाव हार्मोन को कम करते हैं योग निद्रा, जानें आनस करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

तनाव हार्मोन को कम करते हैं योग निद्रा, जानें आनस करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में अधिकतर लोग तनाव और थकान की समस्या से परेशान हैं. आइए जानते हैं इस मु्द्रा को कैसे करें और इसे करने के फायदे. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तनाव हार्मोन को कम करते हैं योग निद्रा, जानें आनस करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और थकान आम समस्या बन गई है. ऐसे में योग निद्रा एक सरल और प्रभावी तरीका है जो न केवल खुद को रिचार्ज करने का आसान उपाय है बल्कि सेहत को लाभ पहुंचाता है. मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के अनुसार, योग निद्रा का नियमित अभ्यास शरीर और मन दोनों को तरोताजा कर देता है. योग निद्रा को योगिक नींद भी कहा जाता है. यह एक विशेष तरह की गहरी विश्राम की अवस्था है जो पूरी नींद और जागने की स्थिति के बीच होती है. इसमें शरीर आराम की मुद्रा में होता है, जैसे सोया हुआ, लेकिन मन पूरी तरह जागरूक और सतर्क रहता है.

योग निद्रा कैसे करें
एक्सपर्ट के अनुसार, योग निद्रा आमतौर पर शवासन में की जाती है. यानी पीठ के बल सीधा लेटना, हाथ-पैर ढीले छोड़ना. इसमें एक प्रशिक्षक या ऑडियो गाइड की मदद से शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, सांस पर फोकस किया जाता है और मन को शांत किया जाता है. यह प्रक्रिया 20-40 मिनट तक चल सकती है.

योग निद्रा करने के फायदे 
योग निद्रा अभ्यास के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. सबसे बड़ा फायदा है तनाव और चिंता का कम होना. रोजाना योग निद्रा का अभ्यास करने से मानसिक शांति मिलती है, नींद की समस्या दूर होती है और अनिद्रा में राहत मिलती है. इससे एकाग्रता और फोकस बढ़ता है, और याददाश्त मजबूत होती है. इससे शरीर में तनाव हार्मोन कम होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भावनात्मक संतुलन
योग निद्रा कोई कठिन योग आसन नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का हो, वह घर पर आसानी से इसका अभ्यास कर सकता है. इसके लिए बस एक शांत, आरामदायक जगह पर लेटकर गाइडेड ऑडियो सुनना काफी है. आजकल कई ऐप्स और यूट्यूब पर हिंदी में योग निद्रा सेशन उपलब्ध हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शुरुआत में प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में सीखें. योग निद्रा न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य सुधारती है, बल्कि भावनात्मक संतुलन भी बनाए रखती है. इसके नियमित अभ्यास से जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इस खूबसूरत जगह से वापस आने का नहीं करेगा मन, जानें इस हिल स्टेशन पर कैसे पहुंचे

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी