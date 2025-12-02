Advertisement
खांसी जुकाम का काल बन जाएंगे ये 3 योगासन! आज से ही करें रूटीन में शामिल

Yogasan For Winter Health: कड़ाके की सर्दी बस आने ही वाली है. ऐसे में सर्दी, जुकाम, कफ और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं होनी शुरू हो गई हैं. अगर आप सर्दी खांसी की समस्या से पीड़ित हैं या इससे बचना चाहते हैं तो आपको यह 3 योगासन अपने रूटीन में जरूर शामिल करने चाहिए. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 02, 2025, 09:54 PM IST
Yogasan For Winter Health: योग करना सिर्फ फिजिकल फिट रहने के लिए जरूरी नहीं है. ये आपके सांस लेने की प्रक्रिया को बेहतर करता है. इतना ही नहीं इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है. अगर आप सर्दियों में खांसी, जुकाम की समस्या से परेशान हैं तो आपको ये 3 योगासन जरूर करने चाहिए.

उत्तानासन 
यह आसान बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और सांस की समस्या में आराम पहुंचाने का काम करता है. जब सांस की नली खुल जाती है तो बंद नाक और गले में जकड़न जैसे समस्या कम हो जाती है. इतना ही नहीं ये उत्तानासन सर्दियों में शरीर में गर्मी बनाए रखने में भी मदद करता है. यह खांसी जुकाम जैसी समस्या में मदद कर सकता है. एक्सपर्ट की माने तो यह है मेंटल स्ट्रेस को कम करने और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करता है. 

अधोमुखी स्वशासन 
यूं तो सर्दियों में सभी योगासन फायदेमंद होते हैं, लेकिन अधोमुखी स्वशासन खांसी जुकाम में काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है. ये सांस की समस्या में राहत दिलाता है. दरअसल, ये फेफड़ों के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है. जब फेफड़े सही से काम करते हैं तो सांस लेने में काफी आसानी होती है. जिससे सांस फूलने या सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कत काफी हद तक कम हो जाती है. इस आसन को करने से बॉडी के ऊपरी हिस्से में खिंचाव आता है. इस आसन को रेगुलर रूटीन में शामिल करने से खांसी जुकाम जैसे लक्षण कम महसूस होते हैं और बॉडी में एनर्जी बनी रहती है. 

सेतुबंधासन 
इस आसन को करने से ब्लड फ्लो छाती और सिर की ओर बढ़ता है, यह गले से लेकर फेफड़ों तक ताजगी पहुंचने में मदद करता है. जिन लोगों को सर्दियों में नाक बंद होने की समस्या रहती है उनके लिए यह आसन बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है. फेफड़े की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ बॉडी में एनर्जी बनाए रखने में भी मदद करता है. अगर आप इन 3 आसनों को डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो ये आपको सर्दी से होने वाली कई समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

