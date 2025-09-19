नींद छिन जाए, थकान से टूट जाए शरीर, काम आएंगे ये 3 आसान योगासन, तुरंत करें प्रैक्टिस

Yoga For Better Sleep: मौजूदा वक्त की बिगड़ती लाइफस्टाइल की नींद की कमी यानी अनिद्रा आज कई लोगों की आम परेशानी बन चुकी है. इससे न सिर्फ हमारा दिमाग थका हुआ महसूस करता है, बल्कि ये हमारे शरीर की दूसरी कई दिक्कतों को भी बढ़ा सकता है. अगर आप भी दिनभर थका-थका सा महसूस करते हैं और रात को सोने में दिक्कत होती है, तो योग आपकी मदद कर सकता है.

नींद और राहत दिलाने वाले योगासन

योग न सिर्फ शरीर को आराम देता है, बल्कि मन को भी शांत करता है, जिससे नींद गहरी और सुकूनभरी होती है. आप राहत पाने के लिए कुछ खास योगासन का सहारा ले सकते हैं. इनकी कुछ दिनों की ही प्रैक्टिस से काफी ज्यादा फर्क आ सकता है.

1. उत्तानासन (Uttanasana)

ये योगासन शरीर को बेहतर खिंचाव देता है, जिससे मसल्स को आराम मिलता है और दिमाग को भी तरोताजा महसूस होता है. इस आसन से रक्त संचार बेहतर होता है, जो मन को शांत करता है और तनाव कम करता है, जिससे नींद जल्दी आती है और गहरी होती है. इस आसन को करने के लिए आप पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं. इस दौरान आपका सिर और शरीर एक सीध में होना चाहिए, यानी झुकते वक्त कमर में मोड़ नहीं होना चाहिए. आपकी हथेलियां जमीन को छुएं, और घुटने बिलकुल सीधे रहें. इस पोजीशन में करीब 30 सेकंड तक रहना होता है.

2. बालासन (Balasana)

इस आसन को करने से दिमागी सुकून मिलता है, जिससे बॉडी स्ट्रेस फ्री हो जाती है और नींद बेहतर होती है. इसमें घुटनों को मोड़कर एड़ियों के ऊपर बैठना होता है, फिर सांस खींचते हुए आगे की ओर झुकना होता है, ताकि आपका सिर दोनों घुटनों के बीच आराम से टिक जाए. साथ ही दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाना होता है. इस पोजीशन में आपकी कोहनियां और घुटने एक लाइन में होते हैं, जिससे शरीर को पूरा आराम मिलता है.

3. वक्रासन (Vakrasana)

ये आसन रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह आराम पहुंचाता है और मांसपेशियों की अकड़न को दूर करता है. इससे शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है और दिमाग शांति महसूस करता है, जिससे नींद की कमी की समस्या कम होती है. इस योगासन में जमीन पर घुटनों और पंजों को टिकाकर, धीरे-धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर उठाकर फर्श पर रखना होता है. फिर दाहिने घुटने को बाएं पैर की ओर दबाते हुए शरीर को खिंचाव दिया जाता है और कुछ देर इस स्थिति में बने रहना होता है. फिर इसी तरह दूसरी तरफ भी ये प्रॉसेस दोहराया जाता है.



(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.