ट्रिप पर गलत फुटवियर्स ले जाते हैं आप, पैदल चलना हो जाता है मुश्किल, ऐसे सेलेक्ट करें जूते-चप्पल
Advertisement
trendingNow12898516
Hindi Newsलाइफस्टाइल

ट्रिप पर गलत फुटवियर्स ले जाते हैं आप, पैदल चलना हो जाता है मुश्किल, ऐसे सेलेक्ट करें जूते-चप्पल

आमतौर पर जब हम ट्रिप के लिए जूते सेलेक्ट करते हैं, तो फैशन का ख्याल ज्यादा करते हैं, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि कंफर्ट कितना जरूरी है, और फिर पैरों में छाले हो जाते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रिप पर गलत फुटवियर्स ले जाते हैं आप, पैदल चलना हो जाता है मुश्किल, ऐसे सेलेक्ट करें जूते-चप्पल

Footwear For A Trip: किसी भी ट्रिप का सबसे जरूरी सिर्फ कपड़े, कैमरा या खाने-पीने का सामान नहीं होता, बल्कि फुटवियर भी उतना ही अहम है. अक्सर लोग आउटफिट के हिसाब से जूते-चप्पल चुन लेते हैं और सोचते हैं कि ट्रिप पर ये काम आ जाएंगे. लेकिन हकीकत ये है कि गलत फुटवियर ट्रिप का मजा किरकिरा कर सकता है. पैदल चलते वक्त दर्द, छाले या थकान से पूरी ट्रिप थकाऊ बन जाती है. आइए जानते हैं कि लोग ट्रिप पर किन फुटवियर्स को लेकर गलती कर बैठते हैं और इसकी वजह से पैदल चलना क्यों मुश्किल हो जाता है.

1. हील्स और स्टाइलिश सैंडल
कई लोग ट्रिप पर फोटो परफेक्ट दिखने के लिए हाई हील्स या पतली स्ट्रैप वाली स्टाइलिश सैंडल पैक कर लेते हैं. ये भले ही आउटफिट के साथ अच्छी लगें, लेकिन लंबे समय तक पैदल चलने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होतीं. हील्स में बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है और पैरों में दर्द या चोट लगने का खतरा रहता है.

2. नए जूते या स्नीकर्स
बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रिप पर नया फुटवियर पहनेंगे तो लुक और फ्रेश लगेगा. लेकिन नए जूते पैरों में फिट न बैठें तो छाले और रैशेज दे सकते हैं. बिना इस्तेमाल किए हुए जूते लंबे वॉक के दौरान सख्त महसूस होते हैं और ट्रैवलिंग का मजा बिगाड़ देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. फ्लिप-फ्लॉप चप्पल
फ्लिप-फ्लॉप बीच या घर पर आराम के लिए ठीक है, लेकिन लंबी वॉक या ट्रेकिंग के लिए नहीं. ये पैरों को सही सपोर्ट नहीं देते और फिसलने का खतरा बढ़ाते हैं. साथ ही, ज्यादा पैदल चलने पर पैरों की एड़ी और पंजों में दर्द शुरू हो जाता है.

4. फैशन बूट्स
विंटर ट्रिप पर लोग अक्सर फैशन बूट्स ले जाते हैं, जिनमें सोल हार्ड और ग्रिप कमजोर होती है. ऐसे बूट्स थोड़ी देर चलने में तो स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन लगातार पैदल चलने पर पैरों को भारी और थका देने वाले साबित होते हैं.

5. सस्ता या लोकल क्वालिटी फुटवियर
पैसे बचाने के चक्कर में कुछ लोग लोकल मार्केट से सस्ते फुटवियर खरीद लेते हैं. इनकी क्वालिटी कमजोर होने के कारण ये जल्दी घिस जाते हैं और पैरों को सपोर्ट नहीं देते. इसका नतीजा ये होता है पैर में दर्द बढ़ जाता है. 

सही फुटवियर चुनने के टिप्स

1. कंफर्ट को प्रायोरिटी दें: हमेशा वही फुटवियर पैक करें जिन्हें आप पहले पहन चुके हों और जिनमें आप लंबा वॉक कर पाते हों.

2. अच्छी ग्रिप वाला फुटवियर: ट्रेकिंग या एडवेंचर ट्रिप के लिए ऐसे जूते चुनें जिनका सोल मजबूत हो और फिसले नहीं.

3. हल्के वजन वाले शूज: ज्यादा भारी फुटवियर पैरों को थका देता है, इसलिए हल्के और कुशनिंग वाले जूते लें.

4. बैकअप रखें: ट्रिप पर कम से कम दो तरह के फुटवियर जरूर रखें: एक वॉकिंग या स्नीकर्स और दूसरा हल्का सैंडल/चप्पल.

5. मौसम और डेस्टिनेशन को ध्यान में रखें: बीच पर जा रहे हैं तो वॉटर-रेसिस्टेंट सैंडल लें, वहीं पहाड़ों या ट्रेकिंग के लिए हाइकिंग शूज जरूरी हैं.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

footweartraveltrip

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;