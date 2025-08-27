ट्रिप पर गलत फुटवियर्स ले जाते हैं आप, पैदल चलना हो जाता है मुश्किल, ऐसे सेलेक्ट करें जूते-चप्पल

Footwear For A Trip: किसी भी ट्रिप का सबसे जरूरी सिर्फ कपड़े, कैमरा या खाने-पीने का सामान नहीं होता, बल्कि फुटवियर भी उतना ही अहम है. अक्सर लोग आउटफिट के हिसाब से जूते-चप्पल चुन लेते हैं और सोचते हैं कि ट्रिप पर ये काम आ जाएंगे. लेकिन हकीकत ये है कि गलत फुटवियर ट्रिप का मजा किरकिरा कर सकता है. पैदल चलते वक्त दर्द, छाले या थकान से पूरी ट्रिप थकाऊ बन जाती है. आइए जानते हैं कि लोग ट्रिप पर किन फुटवियर्स को लेकर गलती कर बैठते हैं और इसकी वजह से पैदल चलना क्यों मुश्किल हो जाता है.

1. हील्स और स्टाइलिश सैंडल

कई लोग ट्रिप पर फोटो परफेक्ट दिखने के लिए हाई हील्स या पतली स्ट्रैप वाली स्टाइलिश सैंडल पैक कर लेते हैं. ये भले ही आउटफिट के साथ अच्छी लगें, लेकिन लंबे समय तक पैदल चलने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होतीं. हील्स में बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है और पैरों में दर्द या चोट लगने का खतरा रहता है.

2. नए जूते या स्नीकर्स

बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रिप पर नया फुटवियर पहनेंगे तो लुक और फ्रेश लगेगा. लेकिन नए जूते पैरों में फिट न बैठें तो छाले और रैशेज दे सकते हैं. बिना इस्तेमाल किए हुए जूते लंबे वॉक के दौरान सख्त महसूस होते हैं और ट्रैवलिंग का मजा बिगाड़ देते हैं.

3. फ्लिप-फ्लॉप चप्पल

फ्लिप-फ्लॉप बीच या घर पर आराम के लिए ठीक है, लेकिन लंबी वॉक या ट्रेकिंग के लिए नहीं. ये पैरों को सही सपोर्ट नहीं देते और फिसलने का खतरा बढ़ाते हैं. साथ ही, ज्यादा पैदल चलने पर पैरों की एड़ी और पंजों में दर्द शुरू हो जाता है.

4. फैशन बूट्स

विंटर ट्रिप पर लोग अक्सर फैशन बूट्स ले जाते हैं, जिनमें सोल हार्ड और ग्रिप कमजोर होती है. ऐसे बूट्स थोड़ी देर चलने में तो स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन लगातार पैदल चलने पर पैरों को भारी और थका देने वाले साबित होते हैं.

5. सस्ता या लोकल क्वालिटी फुटवियर

पैसे बचाने के चक्कर में कुछ लोग लोकल मार्केट से सस्ते फुटवियर खरीद लेते हैं. इनकी क्वालिटी कमजोर होने के कारण ये जल्दी घिस जाते हैं और पैरों को सपोर्ट नहीं देते. इसका नतीजा ये होता है पैर में दर्द बढ़ जाता है.

सही फुटवियर चुनने के टिप्स

1. कंफर्ट को प्रायोरिटी दें: हमेशा वही फुटवियर पैक करें जिन्हें आप पहले पहन चुके हों और जिनमें आप लंबा वॉक कर पाते हों.

2. अच्छी ग्रिप वाला फुटवियर: ट्रेकिंग या एडवेंचर ट्रिप के लिए ऐसे जूते चुनें जिनका सोल मजबूत हो और फिसले नहीं.

3. हल्के वजन वाले शूज: ज्यादा भारी फुटवियर पैरों को थका देता है, इसलिए हल्के और कुशनिंग वाले जूते लें.

4. बैकअप रखें: ट्रिप पर कम से कम दो तरह के फुटवियर जरूर रखें: एक वॉकिंग या स्नीकर्स और दूसरा हल्का सैंडल/चप्पल.

5. मौसम और डेस्टिनेशन को ध्यान में रखें: बीच पर जा रहे हैं तो वॉटर-रेसिस्टेंट सैंडल लें, वहीं पहाड़ों या ट्रेकिंग के लिए हाइकिंग शूज जरूरी हैं.