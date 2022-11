Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 1 November 2022

1. Climbing Stairs: क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त फूलती है सांसें? इन तरीकों से मिलेगा आराम

Climbing Stairs Problem: आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के विकास की वजह से लोग लिफ्ट का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं, वहीं सीढ़ियां चढ़ने के वक्त उनकी सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन अपनी कुछ आदतों को बदलकर इस परेशानी से बचा जा सकता है.

2. Dental Health: दांतों की दुश्मन हैं खाने-पीने की ये 5 चीजें, डाइट लिस्ट से तुरंत कर दें बाहर

Worst Foods for Your Teeth: दांतों की सफाई के लिए हमें दिन में 2 बार दातुन या ब्रश करने की सलाह दी जाती है, सफाई के साथ-साथ इनकी मजबूती भी जरूरी है, लेकिन कुछ चीजों का सेवन करते हुए हम दांतों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, आइए जानते हैं कि हैं वो कौन-कौन सी खाने-पीने की चीजें हैं जिन्हें दांतो का दुश्मन कहा जा सकता है.

3. Uric Acid: यूरिक एसिड के कारण बढ़ गया जोड़ों का दर्द? इस हरे रंग के जूस को पीने से मिलेगा आराम

High Uric Acid Control Tips: भारत में यूरिक एसिड की समस्या बढ़ती ही जा रही है, पहले सिर्फ बजुर्गों में ये परेशानी देखी जाती थी, लेकिन आजकल यंग एज ग्रुप के लोगों को भी ऐसी शिकायत होती है.

4. High Blood Sugar पर लगाम लगा सकते हैं ये 3 Vegetarian Soup, डायबिटीज में हैं मददगार

Foods For Diabetic Patient: डायबिटीज के मरीजों के लिए कई तरह के हेल्दी फूड आइटम्स रेकोमेंड किए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी वेजिटेरियन सूप ट्राई किया है जिससे ब्लड शुगर कम किया जा सकता है.

5. Cholesterol कम कर देता है इस पौधे का जूस, कब्ज से भी मिलती है राहत

Cholesterol Lowering Diet: कोलेस्ट्रॉल को कम करना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ानी होगी और साथ ही डेली डाइट में एक खास तरह का जूस पीना होगा.

6. Relationship Tips: मेल पार्टनर की इन 4 हरकतों से सख्त नफरत करती हैं महिलाएं, तोड़ सकती हैं रिश्ता

Relationship Advice: लड़कियों को अपने मेल पार्टनर की कुछ आदतें बिलकुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए इनसे बचने के लिए आपको अपनी हरकतों से बाज आना होगा.

7. No Shave November आखिर क्या है? जानिए इस महीने में दाढ़ी क्यों नहीं काटते हैं पुरुष

No Shave November Reason: 'नो शेव नवंबर' एक कैंपेन है जिसे हर साल महीनेभर के लिए चलाया जाता है. इसका रिश्ता पुरुषों की सेहत को लेकर है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

8. White Hair: 25 की उम्र में ही बालों में आ गई सफेदी, अब घर में बनाएं नेचुरल हेयर डाई

White Hair Problem: जब यंग एज में बाल सफेद होने लगें तो टेंशन बढ़ने लगती है, आप केमिकल युक्त महंगे प्रोडक्ट की जगह घर में तैयार की गई नेचुरल हेयर डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं.

9. Electric Geyser इस्तेमाल करते वक्त हमेशा रहें अलर्ट, वरना लग सकता है बिजली का तेज झटका

Electric Geyser Uses: सर्दी के मौसम में गीजर के बिना ज्यादातर लोगों का काम नहीं चल पाता, लेकिन इस इलेक्ट्रिक चीज को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है, वरना हादसा हो सकता है.

10. Eating Tips: सोने से पहले गलती से भी न खाएं ये 3 चीजें, सकून की नींद में पड़ेगा खलल

Eating Advice: रात को सुकून की नींद लेना हमारी सेहत की लिए बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी फूड हैबिट्स है जिसकी वजह से नींद की कमी की समस्या होने लगती है, हमें इनसे बचना चाहिए.