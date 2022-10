Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 1 October 2022

1. Zinc Rich Foods: जिंक की कमी से हो सकता है हेयर फॉल, आपके काम आएंगे ये 5 फूड्स

Zinc Deficiency: जिंक की कमी से कई डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है जिसमें बालों का झड़ना, वजन कम होना, जख्म का देर से भरना, बार-बार डायरिया होना, भूख की कमी होना, मेंटल हेल्थ पर असर, ज्यादा कमजोरी महसूस होना और टेस्ट-स्मेल का अहसास कम होना शामिल है. आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन से फूड्स हैं जिन्हें खाने से जिंक मिलता है.

2. Rice For Diabetes: व्हाइट नहीं, ब्राउन नहीं, डायबिटीज के मरीज ट्राई करें इस रंग का चावल

Diabetes Control Tips: डायबिटीज होने के बाद लोग चावल का सेवन कम कर देते हैं ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ न जाए, लेकिन फिर भी राइस खाने का मन करे तो मधुमेह रोगियों के पास क्या विकल्प है.

3. Weight Loss Drinks: सुबह उठते ही पीना शुरू कर दें ये 4 ड्रिंक्स, मोटापे की हो जाएगी छुट्टी

Fat Cutter Drink: वजन करने की चाहत रखने वाले हर इंसान के लिए स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट रूटीन फॉलो करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन इसके लिए कुछ आसान उपाय किए जा सकते है.

4. Split Ends: दोमुंहे बालों से मिलेगा आसानी से छुटकारा, हेयर ट्रिमिंग की भी नहीं पड़ेगी जरूरत

Home Remedies For Split Ends: दोमुंहे बालों के वजह से हेयर की ब्यूटी और हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ता है इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे जरूर ट्राई करें.

5. Vitiligo: सफेद दाग से पीड़ित लोग कभी न खाएं ये चीजें, वरना बढ़ जाएंगे White Patches

Vitiligo Diet Restrictions: सफेद दाग होने पर चेहरे की खूबसूरती पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप अपने फूड हैबिट्स पर ध्यान नहीं देंगे तो विटिलिगो की परेशानी में और इजाफा हो सकता है.

6. Relationship Tips: कैसे पता करें कि पार्टनर आपको लेकर सीरियस है या नहीं? इस तरह सामने आएगा सच

Time Pass Partnerअगर आपका पार्टनर प्यार और रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान महज टाइमपास कर रहा है, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देकर आप पता कर सकते हैं कि उसका इरादा क्या है.

7. Dark Circles की वजह से थकी हुई लगती हैं आंखें, ऐसे पाएं जड़ से छुटकारा

Dark Circle Home Remedies: आंखों के आसपास नजर आने वाले काले घेरे को डार्क सर्कल कहा जाता है, इससे आंखे थकी हुई से लगने लगती है, ऐसे में आप परमानेंट सॉल्यूशन पर गौर करें.

8. Red Chilli: लाल मिर्च का तड़का दे सकता सेहत को झटका, ज्यादा खाने से हो सकती है ये बीमारियां

Chilli Powder Side Effects: भारत में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां साबुत या पाउडर की शक्ल में लाल मिर्च का इस्तेमाल न होता है, लेकिन ज्यादा तीखा खाना भी सेहत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है.

9. Bad Breath: मुंह की बदबू की वजह से पब्लिक में हो जाते हैं शर्मिंदा? ऐसे भगाएं दुर्गंध

Mouth Odor: मुंह की बदबू से आपके करीबी काफी ज्यादा परेशान होते हैं, साथ ही आपके डेंटल और ओरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इससे दांतों और मसूड़ों की परेशानी पैदा हो सकती है.

10. Wrinkle: इस मीठी चीज की मदद से दूर होगी चेहरे की झुर्रियां, जानिए इस्तेमाल का तरीका

Wrinkle Removing Tips: हम में से शायद कोई ये नहीं चाहता कि कम उम्र में ही उसके चेहरे पर बुढ़ापे का असर नजर आने लगे, ऐसे में झुर्रियों को दूर करने के लिए आप एक स्वीट फूड का सहारा ले सकते हैं.