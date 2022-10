Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 10 October 2022

1. High Carb Foods: इन फूड्स को खाने से मिलेंगे भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स, सेहत को नहीं होगा नुकसान

Food With Carbohydrates: हमेशा से कार्बोहाइड्रेट को शरीर का दुश्मन समझा जाता रहा है, क्योंकि लोग अक्सर इसे वजन बढ़ने, टाइप 2 डायबिटीज, और कई अन्य मेडिकल कंडीशन से जोड़ते हैं. फिर भी आप कुछ हेल्दी ऑप्शन चुन सकते हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से फूड्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है.

2. Getting Wet In The Rain: बारिश में भीगने के बाद सबसे पहले करें ये 5 काम, वरना हो जाएंगे कई बीमारियों के शिकार

Precautions During Rainy Season: बरसात कई लोगों का फेवरेट सीजन होता है, और वो इसका लुत्फ उठाने से गुरेज नहीं करते, लेकिन सावधानियां नहीं बरतेंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं.

3. Jewelry Cleaning: सोने-चांदी के जेवर हो गए बदरंग, किचन की इस बची हुई चीज से करें साफ; चमकेंगे नए जैसे

Gold Silver Cleaning Hacks: सोने और चांदी जेवर अक्सर मैले हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें पहनने का मन नहीं करता, इसलिए घर में ही इनको नए जैसे चमकाएं.

4. Desi Ghee: बड़े बुजुर्ग क्यों देते हैं देसी घी खाने की सलाह? सेहत को होंगे इतने फायदे कि गिन नहीं पाएंगे आप

Desi Ghee Benefits: देसी घी कई कुकिंग ऑयल के मुकाबले काफी महंगे होते हैं, लेकिन सेहत के मामले दूध से बनी इस चीज का कोई जोड़ नहीं है, इसलिए देसी घी को अपने डाइट में जरूर शामिल करें.

5. Mulayam Singh Yadav: सियासत ही नहीं असली 'अखाड़े' में भी सूरमाओं को पटक देते थे मुलायम, पहलवानी के ये किस्‍से हैं फेमस

Mulayam Singh Yadav Death: मुलायम सिंह यादव को बचपन में ही अखाड़े की मिट्टी ने अपनी ओर खींच लिया. उन्होंने जवानी की दहलीज में कदम रखने के पहले ही अपने साथी पहलवानों को पटखनी देना शुरू कर दिया था.

6. Type 2 Diabetes से बचना है तो आज ही बदलें अपनी डेली रूटीन, अपनाएं ये 5 आदतें

Diabetes Control Tips: डायबिटीज का इलाज अब तक वैज्ञानिक खोज नहीं पाए हैं, इसलिए जितना मुमकिन हो इस बीमारी से बचने की कोशिश करें, और रोजाना की आदतों में बदलाव लाएं.

7. Lying On Stomach: कहीं आप भी तो नहीं पेट के बल लेटकर चलाते हैं लैपटॉप? हो सकती है ऐसी प्रॉब्लम

Health Tips: लैपटॉप का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना जरूरी है, वरना हमारे शरीर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए नजर डालते हैं.

8. Bugs in Semolina: सूजी में कीड़े लगने से हैं परेशान? घर में रखी चीजों की मदद से पाएं छुटकारा

How To Store Sooji: सूजी खाना हम में से काफी लोगों को पसंद आता है, लेकिन इसे स्टोर करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कीड़े लग जाते हैं, आखिर इनसे कैसे छुटकारा पाएं.

9.High Heels: कहीं आप भी तो नहीं रखतीं हाई हील्स पहनने का शौक? फैशन के चक्कर में हो सकते हैं ये नुकसान

Problem With Stilettos: हाई हील्स महिलाओं को आकर्षक बनाता है, यही वजह है कि हर उम्र की लड़कियां इसकी दीवानी है. लेकिन ये उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है.

10. Garam Masala खाने से सेहत को मिलते हैं ये सारे फायदे, तापमान घटने पर बढ़ा दें सेवन

Garam Masala Benefits: हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गरम मसाले स्वाद आकर्षित न करता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंड का असर बढ़ने पर ये मसाले हमारे कितने काम आ सकते हैं.