Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 14 October 2022

1. Idols Cleaning: दिवाली से पहले इस तरह साफ करें भगवान की मूर्ति, आ जाएगी नए जैसी चमक

Click here to read

Diwali Preparation: दिवाली इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी, उम्मीद है कि आपने इसको लेकर साफ सफाई जरूर शुरू कर दी होगी. अगर भगवान की मूर्ति साफ करना बाकी रह गया हो इस विधि को अपनाएं.

2. Relationship Tips: अगर आज भी कर रहे हैं ऐसी हरकतें, तो समझ जाएं कि अपने एक्स को भूल नहीं पाए हैं आप

Click here to read

Post-Breakup Blues: कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका अच्छा खासा रिलेशनशिप टूट जाए, लेकिन अगर एक बार ब्रेकअप हो गया, तो पास्ट को याद करने से कोई फायदा नहीं है.

3. Best Dry Fruits For Brain: कंप्यूटर जैसा तेज दिमाग चाहिए? तो आज खाना शुरू करें ये 5 ड्राई फ्रूट्स

Click here to read

Dry Fruits For Brain Health: जब हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स अहम रोल निभाते हैं. दिमाग के अच्छे स्वास्थय के लिए कई मेवे मौजूद हैं जिन्हें आप अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

4. Protein Deficiency: शरीर में कभी न होनें दें प्रोटीन की कमी, एक साथ होंगे इतने ज्यादा नुकसान

Click here to read

Lack Of Protein Side Effects: प्रोटीन से भरपूर भोजन को हमें डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, वरना सेहत को इतने नुकसान होंगे कि गिन पाना मुश्किल होगा.

5. इन 3 Vitamins की कमी से हो सकता है दांतों में तेज दर्द, मुंह से आती है बदबू, जानिए बचाव के तरीके

Click here to read

Vitamin Deficiency: दांतों में अक्सर पायरिया होने की वजह तेज दर्द और मुंह की दुर्गंध का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप कुछ अहम विटामिंस युक्त भोजन करेंगे तो ऐसी परेशानियां पेश नहीं आएंगी.

6. Pimples होने पर आप भी तो नहीं कर रहे ऐसी Mistakes, चेहरे को हो सकते हैं बड़े नुकसान

Click here to read

Skin Care Tips: मुंहासों को फेस की ब्यूटी का दुश्मन समझा जाता है, इसलिए इसके आते ही टेंशन होना लाजमी है, लेकिन कोशिश करें कि घबराहट में आप से कुछ अनचाही गलतियां न हो जाए.

7. Vegan Diet फॉलो करने वाले इन 4 चीजों से भी हासिल कर सकते हैं Calcium, एनिमल प्रोडक्ट की नहीं पड़ेगी जरूरत

Click here to read

Calcium Rich Diet: कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी जरूरत हमें रोजाना पड़ती है, हालांकि जो लोग इसे दूध के जरिए हासिल नहीं करना चाहते उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं.

8. White Hair: जब सिर पर पहली बार दिखे सफेद बाल, तो इसे रोकने के लिए तुरंत उठाएं ऐसे कदम

Click here to read

Premature White Hair: कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि कम उम्र में उसके बाल पकने लग जाएं, इसलिए पहली बार जब सिर पर सफेद बाल आएं तभी सतर्क हो जाना चाहिए, वरना देर हो सकती है.

9. Wrinkle: झुर्रियों की वजह से उम्रदराज लगने लगा है चेहरा? जवां दिखने के लिए करें ऐसे उपाय

Click here to read

Wrinkle On Face: चेहरे पर झुर्रियां आना बढ़ते उम्र की निशानी माना जाता है, लेकिन आजकल कम उम्र के लोगों के फेस पर रिंकल्स देखे जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में कुछ खास उपाय करें.

10. Arm Fat: बांहों पर जमने लगा है फैट? टोन्ड आर्म्स पाने के लिए करें ये बच्चों वाले काम

Click here to read

Fatty Arms: कई लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि उनके बाजुओं पर चर्बी जमा हो गई है, ऐसे में परेशान होने के बजाए आप कुछ बच्चों वाले खेल ट्राई कर सकते हैं.