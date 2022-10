Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 15 October 2022

1. Diabetes के मरीज लंच और डिनर के बाद करें ये छोटा सा काम, शुगर लेवल कंट्रोल करना हो जाएगा आसान

Diabetes Control Tips: डायबिटीज के मरीजों के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि वो अपने डेली डाइट में किन फूड आइटम्स को शामिल कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखना होगा कि वो खाने के बाद क्या करते हैं.

2. Weight Loss: एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन, डाइट के जरिए इस तरह अंदर करें पेट

Weight Loss Tips: वजन कम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि अगर आपने वेट लूज प्रॉसेस में जरा सभी गलती की तो मनचाहा रिजल्ट हासिल नहीं होगा. आपको प्रोपर एक्सरसाइज के साथ-साथ सही डाइट लेना ही होगा.

3. Tea With Bread: चाय के साथ आप भी खाते हैं ब्रेड तो हो जाएं सतर्क, इन 5 खतरों से बचना होगा मुश्किल

Tea With Bread Side Effects:कई लोग नाश्ते में चाय और ब्रेड मिलाकर सेवन करते हैं. हालांकि चाय खुद में एक नुकसानदेह चीज है और फिर इसके साथ ब्रेड मिलाने से प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि इससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो जाएगा.

4. Climbing Stairs: क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त फूलती है सांसें? इन तरीकों से मिलेगा आराम

Breathlessness While Climbing Stairs: आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के विकास की वजह से लोग लिफ्ट का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं, वहीं सीढ़ियां चढ़ने के वक्त उनकी सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन अपनी कुछ आदतों को बदलकर इस परेशानी से बचा जा सकता है.

5. Life Skills: पुरुषों से वो कौन सी 5 चीजें सीख सकती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जानिए बेसिक लाइफ स्किल्स

Basic Life Skills: भले ही मर्द और औरत में अपनी-अपनी यूनिक क्वालिटी हो सकती है, फिर भी महिलाएं आसपास रहने वाले पुरुषों से काफी कुछ सीख सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है.

6. Kitchen Sink Cleaning: सिंक जाम होने की वजह से ऊपर तक भर गया पानी? इन ट्रिक्स के जरिए पाइप को करें क्लीयर

Blocked Sink Pipe: सिंक हमारे किचन का एक अहम हिस्सा होता है, अगर ये जाम हो जाए तो काफी परेशानियां पेश आ सकती हैं, हालांकि कुछ आसान तरीके से जाम को क्लीयर कर सकते हैं.

7. Men's Secret: मां बनने को बेताब थी वाइफ, लेकिन पति ने 3 साल तक छिपाए रखा ये गहरा राज

Vas Deferens: ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले एक शख्स को जब अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. ये राज उन्होंने काफी दिनों तक छिपाए रखा.

8. Girlfriend को Impress करने की कोशिश में कभी न करें ऐसी हरकतें, बाद में हो सकता है पछतावा

Boyfriend Girlfriend Relation: प्यार एक बेहद खूबसूरत अहसास होता है, लेकिन पुरुष कई बार अपने प्रेमिका के सामना अच्छा बनने की कोशिश में कुछ गलतियां कर बैठते हैं.

9. Hot Milk: गर्म दूध में इस चीज को मिलाकर पीने से दूर होगा जोड़ों का दर्द, मिलेंगे और भी गजब के फायदे

Hot Milk Benefits: दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके साथ एक खास मिल्क प्रोडक्ट मिलाकर पीने से न्यूट्रीशनल वैल्यू में काफी इजाफा होता है, जिससे कई परेशानियां दूर हो सकती हैं.

10. Skin Care: Face पर Steam लेना क्यों है फायदेमंद? जानिए इसके पीछे के साइंटिफिक कारण

Face Steaming Benefits: आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक फेस स्टीमिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है, ये चेहरे के लिए आखिर क्यों फायदेमंद है.