Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 16 October 2022

1. Type 2 Diabetes के इन 5 शुरुआती लक्षणों को तुरंत पहचानें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Click here to read

Early Signs of Type 2 Diabetes:टाइप 2 डायबिटीज के कारण किसी इंसान का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, आइए जानते हैं कि इस डिजीज की अर्ली वॉर्निंग साइन को आप कैसे पहचान सकते हैं, ताकि वक्त रहते सतर्क हो सकें.

2. Dry Eye: आंखों में सूखने लगे आंसू तो हो जाएं अलर्ट, इन बड़ी परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना

Click here to read

What Is Dry Eye: ड्राई आई की परेशानी के बारे में शायद आपने कम सुना होगा, लेकिन इसे जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये हमारी आंखों को काफी नुकसान पहुंचाता है और हमारी नजरों को कमजोर कर सकती है.

3. Cholesterol के दुश्मन हैं ये 10 सूपरफूड्स, खून में Fats का कर सकते हैं खात्मा

Click here to read

Food To Avoid Cholesterol: खून में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, लेकिन कुछ खास सुपरफूड्स खाने से ऐसी परेशानी को आसानी से कम हो जाएगी.

4. Life Skills: महिलाओं से वो कौन सी 5 चीजें सीख सकते हैं पुरुष? एक्सपर्ट से जानें बेसिक लाइफ स्किल्स

Click here to read

Basic Life Skills:ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान ताउम्र सीखता रहता है, पुरुषों की जिंदगी में कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें कई लाइफ स्किल मौजूद होते हैं. पुरुष उनसे कई खास बातें सीख सकते हैं.

5. Blood Pressure Tattoo: अब मशीन कैरी करने की टेंशन खत्म, हाथों में चिपकाएं ब्‍लड प्रेशर नापने वाला टैटू

Click here to read

High Blood Pressure: बल्ड प्रेशर पर नजर रखना आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको डिजिटल बीपी मशीन कैरी करना पड़ता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक ईजाद कर ली है जिसके जरिए एक टैटू चिपकाकर रिडिंग की जा सकती है.

6. Wake Up Tips: सुबह जल्दी उठने में आता है आलस? इन ट्रिक्स के जरिए तुरंत भाग जाएगी नींद

Click here to read

Morning Fatigue: रात में जब भरपूर थकान के बाद हम सोने जाते हैं तो सुबह उठने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आपकी नींद भाग जाएगी.

7. Sitting Job की वजह से पेट और कमर में जमने लगी चर्बी? इन 2 चीजों को तुरंत करें डाइट से बाहर

Click here to read

Weight Loss Tips: हर काम की अपनी चुनौतियां होती हैं, कई लोगों को लगता है कि कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना आसान और आरामदायक है, लेकिन असल में से सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

8. Spying Partner: कहीं पार्टनर तो नहीं करता आपकी जासूसी? इन आसान तरीकों से खुलेगा राज

Click here to read

Relationship Tips: किसी भी प्यार की पहली शर्त होती है भरोसा अगर ये न हो तो समझ जाएं कि रिश्ते में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा, आइए जानते हैं कि कैसे पता लगाएं कि आपका पार्टनर आपकी जासूसी कर रहा है.

9. Heart Attack के खतरे से लगता है डर? तो इन 4 चीजों को करें डाइट से आउट

Click here to read

Heart Disease: दिल से जुड़ी बीमारियां काफी खतरनाक होती हैं, इसके कारण लोगों की जान जा सकती है, इसलिए वक्त रहते हमें सतर्क हो जाना काफी आवश्यक है.

10. Turmeric: इन लोगों को गलती से भी नहीं खानी चाहिए हल्दी, वरना बिगड़ सकती है तबीयत

Click here to read

Side Effects Of Turmeric: हल्दी को आयुर्वेद का खजाना समझा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इस मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए.