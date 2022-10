Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 17 October 2022

1. Diabetes के मरीजों के लिए नहीं बने हैं ये 5 फल, ब्लड शुगर लेवल को कर देते हैं हाई

Diabetic Patient Should Avoid These Fruits: कुछ फल काफी मीठे होते हैं इसलिए मधुमेह के रोगी इसे नहीं खा सकते, ये ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन से फलों से डायबिटीज के पेशेंट को दूर रहना चाहिए.

2. Lizards At Home: छिपकली देखते ही लगता है डर? इन 5 आसान तरीकों को अपनाकर इन्हें घर से रखें दूर

Lizards Controlling Tips: हम कभी नहीं चाहते कि हमारे घर और किचन में छिपकली का आना जाना हो, लेकिन क्या हम इसके लिए उतनी कोशिश कर रहे हैं? आइए इस जीव को भगाने के उपायों के बारे में जानें.

3. Air Cooler Cleaning: सर्दी में पैक करने से पहले एयर कूलर को इस तरह करें साफ, नहीं बचेगी एक भी गंदगी

Cooler Cleaning Tips: गर्मी के मौसम में कूलर हमें काफी आराम देता है, लेकिन सर्दी करीब आने के साथ ही इसे पैक करके रख दिया जाता है, लेकिन ऐसा करने से पहले कूलर को अच्छी तरह जरूर साफ कर लें.

4. High BP: इस बीज के जरिए कंट्रोल करें ब्लड प्रेशर, जानिए इस्तेमाल करने का सही तरीका

High Blood Pressure: भारत में लोगों का खान पान ऐसा है कि कई बार कम उम्र के लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशरकी शिकायत होना आम बात हो चुकी है, इसे हाइपरटेंशन (Hypertension) भी कहते हैं.

5. Motion Sickness: सफर के दौरान आती है उल्टी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ऐसी गलतियां?

Vomiting During Traveling: कुछ लोगों को सफर करना बिलकुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें बार-बार उल्टी और चक्कर आने लगता है, लेकिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं.

6. Vitamin Deficiency: इस विटामिन की कमी से हो सकती है भूलने की बीमारी, आंखों की रोशनी पर भी पड़ेगा असर

Deficiency Disease: हमारे लिए हर पोषक तत्व की अपनी अहमियत है, लेकिन विटामिंस के बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसकी कमी से आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है और कई दूसरी दिक्कतें आ सकती हैं.

7. Relationship Tips: पार्टनर के साथ पहली बार कर रहे हैं ट्रैवल, तो इन बातों का रखें ख्याल, वरना घूमने का मजा होगा किरकिरा

Mistakes in Travel: पार्टनर के साथ पहली बार ट्रैवलिंग करने की बात सुनकर ही एक्साइटमेंट आ जाता है, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो टूर का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे.

8. Teeth Cavity: दांतों को सड़न से बचाने के लिए करें 3 उपाय, कैविटी का नहीं रहेगा नामोनिशान

Dental Health: दांतों की सड़न से हमें काफी दर्द होता है और खानी पीने में भी दिक्कतें आने लगती हैं, इससे बचने के लिए पहले ही सतर्क हो जाएं तो बेहतर है.

9. Evening Exercise: शाम के वक्त एक्सरसाइज करना नहीं है बुरा, होंगे कई जबरदस्त फायदे

Benefits Of Evening Exercise: कई लोग शाम को एक्सरसाइज करने को सही नहीं मानते, लेकिन अगर आप इसे लेकर पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो कई फायदे उठा सकते हैं.

10. Hair Care: Vitamin C वाले इन फूड्स को करें इस्तेमाल, बालों में आएगी गजब की चमक

Hair Care Tips: विटामिन सी एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को काफी ज्यादा होती है, खासकर ये हमारे बालों के लिए भी लाभकारी हैं.