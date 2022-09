Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 19 September 2022

1. Food For Liver: आपके लिवर के 'दोस्त' हैं ये 5 फूड्स, कम कर देंगे डैमेज का खतरा

Best Food For Liver: लीवर को पावरहाउस ऑर्गन है, ये प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पित्त के उत्पादन से लेकर विटामिन, मिनरल्स और यहां तक कि कार्बोहाइड्रेट के भंडारण तक कई जरूरी काम करता है. ये अल्कोहल, दवाओं और मेटाबॉलिज्म के नेचुरल बाइप्रोडक्ट जैसे टॉक्सिंस को भी तोड़ता है. आइए आज हम आपको बता रहें हैं कि लीवर को हेल्दी रखने के लिए कौन-कौन से 5 फूड्स आपको खाने चाहिए.

2. Papaya Benefits: पपीते के इस हिस्से को खाने से कब्ज से मिलेगा छुटकारा, होंगे और भी कई फायदे

Health Benefits Of Papaya: पपीता तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पेड़ का एक हिस्सा भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसके सेवन से कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं.

3. Type 2 Diabetes में कभी न खाएं White Rice, ये चावल है शुगर पेशेंट के लिए बेहतर ऑप्शन

Rice For Type 2 Diabetes चावल के बिना डेली डाइट की कल्पना करना मुश्किल हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के मरीज के लिए ये 'जहर' की तरह है क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ जाता है, ऐसे में बेहतर विकल्प क्या है?

4. High Cholesterol से शरीर को होते हैं ऐसे नुकसान, जान जाएंगे तो कभी नहीं करेंगे लापरवाही

High Cholesterol Harmful Effects: आपके डॉक्टर अक्सर ये सलाह देते होंगे कि शरीर में कभी भी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को न बढ़ने दिया जाए, वरना सेहत को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है.

5. Weight Loss Mistakes: खाने में कभी न करें ये गलतियां, वरना वजन कम करने की चाहत रह जाएगी अधूरी

Weight Loss Tips: वजन कम करने के दौरान डाइट पर कंट्रोल करना काफी जरूरी है, लेकिन वेट लूज के प्रॉसेस में कम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से फायदे की जगह नुकसान होने लगता है.

6. Male Fertility: इन 4 फूड्स खाने से बढ़ जाएगा Sperm Count, पूरी होगी पिता बनने की चाहत

How To Increase Sperm Count: पुरुषों में मर्दाना कमजोरी होना आजकल एक आम बात हो चुकी है, इसके लिए हमारी गड़बड़ लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स जिम्मेदार हैं, ऐसे में क्या किया जा सकता है.

7. Relationship Tips: पार्टनर के साथ पार्टी में जाएं तो कभी न करें ऐसी गलतियां, अच्छा खासा मूड हो जाएगा खराब

Relationship Advice: बड़े शहरों में पार्टी कल्चर में तेजी से इजाफा हुआ है, ऐसे में जब आप अपने पार्टनर के साथ किसी महफिल में जाएं तो थोड़ी सावधानी जरूरी है.

8. Bathtub Cleaning: बाथरूम के बाथटब को कैसे चमकाएं? इस तरह हो जाएंगे नए जैसे क्लीन

Stained Bathtub Cleaning Tips: पिछले कुछ सालों से भारतीय घरों के बाथरूम में बाथटब के इस्तेमाल का चलन काफी बढ़ गया है, लेकिन आमतौर पर हम इसकी सफाई करने में आनाकानी करते हैं.

9. High Uric Acid के मरीज कभी न करें ऐसी गलतियां, वरना बढ़ जाएगी तकलीफ

Uric Acid Control Tips: यूरिक एसिड के बढ़ते स्तर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे पैरों और ज्वाइंट्स में दर्द बढ़ जाता है, हालांकि लाइफस्टाइल में बदलाव करने से इसे कम भी किया जा सकता है.

10. Basil Seeds: तुलसी के पत्ते ही नहीं, बीजों में भी छिपा है सेहत का खजाना, कई बीमारियां होती हैं दूर

Basil Seeds Benefits: तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल आपने सर्दी-जुकाम से छुटकारा पाने के लिए खूब किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पौधे के बीज भी आपके काफी काम आ सकते हैं.