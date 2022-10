Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 2 October 2022

1. Gallbladder Stone होने पर कभी न खाएं ये 5 चीजें, वरना बढ़ जाएगी तकलीफ

Foods To Avoid During Gallbladder Stone: गॉलब्लैडर लिवर के नीचे स्थित एक छोटा अंग है, जो लिवर द्वारा उत्पादित पित्त को स्टोर करता है, और भोजन को पचाने में मदद करने के लिए पित्त को छोटी आंत में छोड़ता है. गॉलब्लैडर एक संवेदनशील अंग है. अगर आप सेहतमंद भोजन खाएंगे तो इस अंग को बीमारी से बचा पाएंगे.

2. Lizards: छिपकली ने मचा रखा है आतंक? इन ट्रिक्स के जरिए वो भूल जाएंगी आपके घर का रास्ता

Lizards Control Tips: हम सभी चाहते हैं कि घर में कभी छिपकलियां नजर न आएं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीव को कैसे भगाया जाए, आइए हम आपको कुछ आसान उपाय बताने जा रहे हैं.

3. Diabetes: क्या डायबिटीज के मरीज पी सकते हैं नारियल पानी? जानिए ये फायदेमंद है या नुकसानदेह

Diabetes Diet: डायबिटीज के मरीजों को मीठी चीजें खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है, चूंकि नारियल पानी का स्वाद थोड़ा मीठा होता है इसलिए ये जरूर जाने कि मधुमेह में इसे खाया जा सकता है या नहीं.

4. Weight Loss Tips: इस ड्राई फ्रूट को खाने से पिघलेगी पेट की चर्बी, मेमोरी भी हो जाएगी बूस्ट

Weight Loss Diet: एक बार हमारे कमर और पेट की चर्बी बढ़ जाए तो इसे कम करना बेहद कठिन हो जाता है, आइए जानते हैं कि वजन कम करने के लिए कौन सा ड्राई फ्रूट खा सकते हैं.

5. Sleep Disorder: 5 घंटे से कम सोने पर होंगे इतने नुकसान, सोचकर भी लगता है डर

Insomnia: एक अच्छी नींद लेना भला किसी पसंद नहीं है, इसके लिए हम वक्त निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम 5 घंटे से भी कम सो पा रहे हैं तो इसके खतरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं.

6. Heart Attack और Cancer जैसी बीमारियों का खतरा होगा कम, बस इस हरी चीज का कर लें सेवन

Healthy Food For Heart: हमारी सेहत तभी अच्छी रहेगी जब हम हेल्दी डाइट लेंगे और दिल और कैंसर की बीमारियों से खुद को बचा पाएंगे. इसके लिए एक चीज आपके काफी काम आ सकती है.

7. Relationship Tips: लव पार्टनर से अगर हो जाए झगड़ा, तो बाद में कभी न करें ऐसी हरकत

How to Solve Fight With Partner: ऐसा कहा जाता है कि जहां प्यार होगा, वहां झगड़े होना लाजमी है, लेकिन कुछ लोग हल्के फुल्के मनमुटाव को भी बेहद सीरीयसली ले लेते हैं और इसकी वजह से रिलेशनशिप को भी खराब कर देते हैं.

8. Vitamin B12 पाने के लिए मीट-मछली और अंडे खाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जानिए क्या हैं Veg Options

विटामिन बी12 हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी पोषक तत्व है. अगर हम इससे जुड़े फूड्स का सही मात्रा में सेवन नहीं करेंगे तो इसके बुरे अंजाम हो सकते हैं. अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कुछ सुबह उठने के बाद भी थके थके रहते हैं, ऑफिस में सुस्ती आना, झपकी लेना उनके लिए आम बात है.

9. Hair Care: रूखे बालों से पाना चाहते हैं छुटकारा? तो आपके काम आएगा ये हरा जूस

Dry Hair Cure: हम अपने बालों की खूबसूरती के लिए क्या नहीं करते, लेकिन अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये रूखे और बेजान हो जाएंगे. ऐसी स्थिति में एक कारगर घरेलू चीज आपके काफी काम आ सकती है.

10. Makhana Cooking Hacks: बिना तेल यूज किए इस तरह पकाएं मखाना, नहीं बढ़ेगा Bad Cholesterol

Oil Free Makhana: मखाना का स्वाद काफी लोगों को पसंद आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कुकिंग ऑयल में फ्राई करके खाते हैं, जो सेहत के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है.