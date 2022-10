Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 23 October 2022

1. Cough & Cold: सर्दी-जुकाम से बचाएंगी ये 5 चीजें, बदलते मौसम में रखेंगी सेहतमंद

Cough & Cold Home Remedies: सर्दी के दस्तक होते ही हमारे शरीर पर संक्रमण का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कई बीमारियां का अटैक हम पर हो सकता है, इस बचने के लिए आपको किचन में रखी कुछ चीजों को इस्तेमाल करना होगा, भी आप कप और कोल्ड से बच पाएंगे.

2. Diabetes के मरीज गेहूं के बजाए खाएं ये 5 तरह के आटे, शुगर कंट्रोल करना हो जाएगा Easy

Healthy Flour: आटे का नाम सुनते ही आपको गेहूं का ख्याल आता होगा, लेकिन कई ऐसे होल ग्रेन या मल्टी ग्रेट आटे बाजार में मौजूद हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.

3. High Cholesterol पर लगाम लगाती हैं ये 4 आयुर्वेदिक चीजें, कम हो जाता है Heart Attack का रिस्क

High Cholesterol Risk: कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारी सेहत के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए इसे कम करने के लिए कुछ लोग आयुर्वेदिक चीजों का सहारा लेते हैं.

4. Eye Strain: लैपटॉप पर काम करते वक्त थक जाती है आंखें? इस तरह मिलेगा चुटकियों में आराम

Eye Pain: आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा कर रहे कि इसका बुरा असर हमारी आंखों पर पड़ने लगा है. आइए जानते हैं कि आंखों की थकान से कैसे निजात पाएं.

5. Green vs Red Lady Finger: हरी और लाल भिंडी में कौन सी सब्जी है ज्यादा पौष्टिक? यहां मिलेगा जवाब

Kashi Lalima Bhindi: हरी भिंडी तो आपने जिंदगी में कई बार खाई होगी, लेकिन क्या कभी लाल भिंडी को ट्राई किया है, आइए जानते हैं कि इसकी न्यूट्रीशनल वैल्यू क्या है और कौन से भिंडी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है.

6. Joint Pain: यंग एज ग्रुप के लोगों को भी हो सकता है जोड़ों का दर्द, जानिए बचने के तरीके

Joint Pain In Youngsters: ज्वाइंट पेन किसी भी इंसान को काफी ज्यादा तकलीफ देता है, इससे बचने के लिए आप कुछ आसान सी टिप्स आजमा सकते हैं.

7. Anti-Viral Food: बदलते मौसम में वायरल इंफेक्शन से लड़ेगे ये सुपरफूड्स, पास नहीं फटकेंगे सर्दी और जुकाम

Cough & Cold: विंटर सीजन अभी पूरी तरह नहीं आया है, लेकिन काफी लोग अभी से सर्दी, खांसी और जुकाम के शिकार हो रहे हैं, इससे बचने के लिए आपको कुछ खास चीजें खानी होंगी.

8. Diwali पर कहीं आपकी शादी में फूट न जाए बम, गलती से भी बीवी को न बताना उसके बारे में..

Ex Partner Talk: दिवाली के मौके पर जब आप अपनी पत्नी के साथ त्यौहार की खुशियां मनाएं तो बातों ही बातों में कभी भी अपने पुराने रिलेशनशिप की चर्चा न करें, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे.

9. Weight Loss: रात को सोते वक्त कभी न करें गलती से ये मिस्टेक, बेवजह बढ़ जाएगा वजन

Weight Loss Tips: रात के वक्त हम खाने-पीने को लेकर काफी लापरवाह हो जाते हैं जिसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है, इसलिए कुछ गलतियों से जितना परहेज करें उतना ही बेहतर है.

10. White Onion: सफेद प्याज खाने से मिलेंगे गजब के फायदे, इन प्रॉब्लम्स की होगी छुट्टी

White Onion Benefits: इस बात में कोई शक नहीं कि आप में से ज्यादातर लोगों का खाना बिना प्याज के हजम नहीं होता, लेकिन क्या कभी सफेद प्याज ट्राई किया है?