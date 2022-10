Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 22 October 2022

1. Kitchen से आज ही हटा दें ये 4 चीजें, वरना बिगड़ सकती है आपके पूरे परिवार की सेहत

Health Tips: किचन में खाना पकाने के लिए हम कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इन्हें पहचानें और तुरंत रसोईघर से बाहर करें.

2. Facial Hair: चेहरे के अनचाहे बालों को ऐसे करें रिमूव, बच जाएगा ब्यूटी पार्लर का खर्च

Facial Hair Removal Tips: चेहरे पर अनचाहे बालों को लेकर महिलाएं अक्सर परेशान रहती है, इसकी वजह से उन्हें कई बार लो कॉन्फिडेंस और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब घर में इसके उपाय कर लें.

3. Sprouted Wheat: क्या कभी खाया है अंकुरित गेहूं? फायदे जानकर खुद को रोक नहीं पाएंगे आप

Sprouted Wheat Benefits: गेंहू के आटे की रोटी और ब्रेड तो आपने जरूर खाई होगी, लेकिन आपको एक बार स्प्राटेड व्हीट जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये बेहद लाभकारी है.

4. Dry Cough: बदलते मौसम में अचानक हो गया ड्राई कफ का हमला? सूखी खांसी से ऐसे पाएं निजात

Dry Cough Cure: सूखी खांसी हमें काफी परेशान करती है, ऐसे हालात में दिनभर का नॉर्मल काम करना मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों को कफ सीरप सूट नहीं करता, ऐसे में घरेलू उपाए किए जा सकते हैं.



5. Smog Effect: स्‍मॉग में सांस लेना प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खतरनाक, पेट में बच्चे को हो सकता है ऐसा नुकसान

Air Pollution: हवां में धुंध बढ़ने लगी है, ऐसे हालात में गर्भवती महिलाएं अपना खास ख्याल रखें वरना स्मॉग में सांस लेने से उनको ही नहीं, बल्कि उनके पेट में मौजूद बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है.

6. Weight Loss Drinks: ये हैं वजन घटाने 3 सबसे दमदार ड्रिंक, कुछ ही दिनों में हो जाएंगे Slim

Fat Cutter Drink: पेट की चर्बी काफी जिद्दी होती है, इसे पिघलाना बेहद मुश्किल है, हालांकि कुछ ड्रिंक्स को अगर रेगुलर पिएंगे तो वजन कम करने में काफी मदद मिलेगी.

7. Garlic Side Effects: जरूरत से ज्यादा कभी न खाएं लहसुन, वरना उठाने पड़ेंगे ये 4 नुकसान

Excessive Garlic Eating: इस बात में कोई शक नहीं कि लहसुन खाने से हमारें शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं, लेकिन इसका ज्यादा सेवन नुकसानदेह साबित हो सकता है.

8. Ringworm Treatment: दाद, खाज और खुजली से कैसे पाएं राहत? जानिए बेहद आसान उपाय

How To Cure Ringworm at Home: दाद, खाज और खुजली ऐसी समस्याए हैं जो अगर आपको हो जाए, तो आसपास के लोगों को भी फैलने का खतरा है. असल में दाल एक फंगल इंफेक्शन है जो शरीर की त्वचा में कहीं भी हो सकता है. ऐसे में आपको बार-बार स्किन को खुजलाने की जरूरत पड़ती है जिससे रैशेज भी हो सकता है. इस परेशानी का हल आपके घर में ही मौजूद है, आइए जानते हैं.

9. Late Night Hunger: देर रात अचानक लगती है भूख? तो इस चीजों को खाकर भरें पेट

Late Night Cravings: रात के वक्त भूख लग जाए तो आखिर क्या खाना चाहिए ये जानना जरूरी है, वरना आप अनहेल्दी फूड्स इनटेक कर लेंगे और नुकसान पहुंच जाएगा.

10. Swelling in Legs: पैरों में सूजन के कारण चलना फिरना हुआ मुश्किल? इन 3 तरह से करें तेल मालिश

Remedies For Swelling in Legs: पैर में सूजन आ जाए तो काफी तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप सरसों के तेल में कुछ चीजों को मिक्स कर लें तो तकलीफ से आराम मिल जाएगा.