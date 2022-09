Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 22 September 2022

1. Magnesium Rich Food: इन 5 फूड्स खाने से मिलते हैं भरपूर मैग्नीशियम, जानिए इनका सेवन क्यों है जरूरी

Magnesium Based Food: मैग्नीशियम एक अहम मिनरल है जो आपके शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी है. ये एनर्जी पैदा करता है और शरीर में ब्लड शुगर और केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है. आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन से फूड्स हैं जिनमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

2. Diabetes के मरीजों के लिए क्यों फायदेमंद है हल्दी? इन 3 तरीकों से कर सकते हैं इस्तेमाल

Turmeric Benefits: डायबिटीज के मरीजों के लिए वैसे तो कई मसाले फायदेमंद होते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर हल्दी की बात ही कुछ और है, इसे खास तरीके से इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है.

3. Hair Care: इस पत्ते की मदद से बाल बनेंगे घने और मजबूत, नहीं सताएगा गंजेपन का डर

Baldness Prevention: कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो यंग एज में ही गंजा हो जाए और फिर शादी के लिए रिश्ते ढूंढ़ने में उसे परेशानी का सामना करना पड़े, ऐसे में वो एक खास घरेलू उपाय कर सकते हैं.

4. White Canvas Shoe Cleaning: सफेद कपड़े के जूते को ऐसे करें साफ, दिखेंगे एकदम नए जैसे

Canvas Shoe Cleaning Tips: सफेद जूते को पहने से लुक काफी अच्छा आता है, लेकिन ये जल्दी गंदे हो जाते हैं और इसे साफ करने का मन नहीं करता. आइए हम आसान क्लीनिंग टिप्स आपसे शेयर कर रहे हैं.

5. Weight Loss Tips: वर्कआउट और डाइटिंग से भी नहीं कम हो रहा वजन? तो इन 15 उपायों पर करें गौर

Weight Loss Habits: मौजूदा दौर में काफी लोग वजन बढ़ने से परेशान हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद उनको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता. ऐसे में वो कुछ खास बातों का ध्यान रख सकते हैं.

6. Kiwi के इतने फायदे जानकर आप भी कहेंगे- 'क्या बात', जानिए रोजाना कितनी मात्रा में खाएं ये फल

Benefits of Kiwi: कीवी का स्वाद कई लोगों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फल को खाने से आपके शरीर को कितने तरह के फायदे हो सकते हैं.

7. Relationship Tips: अगर आपके Male Friend में हैं ऐसी खूबियां, तो समझ जाएं यही है आपका Dream Partner

Boyfriend Girlfriend Relation: किसी लड़की की जिंदगी में मेल बेस्ट फ्रेंड होना बेहत खुशकिस्मती की बात होती है, लेकिन ये पहचानना आसान नहीं होता कि वो पुरुष मित्र आपके लिए एक बेहतरीन जीवन साथी हो सकता है या नहीं.

8. Strong Bone: मजबूत हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम ही काफी नहीं, इस न्यूट्रिएंट को भी दें अहमियत

Bone Health: हड्डियों की मजबूती के लिए अक्सर कैल्शियम रिच फूड्स खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट भी हो जिसके कैल्शियम का पूरक कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा.

9. Foods For Children: इन फूड्स को खाने से अपका बच्चा बनेगा स्मार्ट, कंप्यूटर से भी तेज चलेगा दिमाग

Healthy Food For Kids: अगर आप अपने बच्चों की फूड हैबिट्स पर पैनी नजर नहीं रखेंगे तो वो जरूर कुछ उल्टा पुल्टा खा लेंगे और फिर उनके शारीरिक और मानसिक विकास में दिक्कतें पैदा होंगे, इसलिए सही फूड चुनें.

10. Food For Men: पुरुषों को ताकतवर और हेल्दी बनाते हैं ये फूड्स, डाइट लिस्ट में कर लें शामिल

Men's Health: पुरुषों को इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए वरना आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ खास फूड्स जरूर खाएं.