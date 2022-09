Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 23 September 2022

1. Pancreas को डैमेज से बचाते हैं ये 5 फूड्स, आज से ही डेली डाइट में करें शामिल

Healthy Food For Pancreas: पैंक्रियाज हमारे शरीर का एक बेहद छोटा लेकिन अहम अंग है, हलांकि इसके बारे में बात तभी की जाती है जब इसको लेकर कोई संकट पैदा हो जाए. अगर आपका पैंक्रियाज ठीक से काम करना बंद कर देता है तो आपको कितनी परेशानी से गुजरना पड़ सकता है. इसलिए हमें कुछ ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए जो इस अंग की सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं.

2. Food For Heart: दिल की सेहत के लिए जरूरी हैं ये फूड्स, कम कर देते हैं हार्ट अटैक का खतरा

Health Heart Diet: दिल हमारे शरीर का एक बेहद अहम अंग है अगर इसने काम करना बंद कर दिया जो इंसान की मौत हो जाती है, इसलिए हमें ऐसे फूड्स खान चाहिए जो दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं.

3. Spoon and Fork Cleaning: Stainless Steel के चम्मच और कांटों में लग गया जंग, इस आसान तरीके से करें साफ

Spoon and Fork Rust Cleaning Tips: अगर स्टेनलेस स्टील के चम्मच और फोर्क में जंग लग जाए तो इसे आसान घरेलू उपायों के जरिए साफ किया जा सकता है.

4. Hot Water Side Effects: वजन घटाने के चक्कर में न पिएं ज्यादा गर्म पानी, वरना उठाने पड़ सकते ये बड़े नुकसान

Risk Of Drinking Hot Water: इस बात में कोई शक नहीं कि गुनगुने पानी पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है, लेकिन अगर आप पानी को जरूरत से ज्यादा गर्म करके पीते हैं तो सेहत को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

5. Weight Loss: पैदल चलने से कम हो जाता है वजन, लेकिन रोजाना कितना Walk करना जरूरी?

Walking Benefits: पैदल चलने को एक शानदार एक्सरसाइज माना जाता है, ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा करने की सलाह देते हैं, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि एक दिन में कितने किलोमीटर पैदल चलना काफी है.

6. Diabetes होने पर हमारे पैर देते हैं कुछ खतरनाक इशारे, लक्षण दिखते ही तुरंत करा लें Blood Sugar Test

Diabetes Warning Sign: जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है वो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने के लक्षणों को अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार मधुमेह का शिकार होते हैं उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है.

7. Relationship Tips: आसानी से जीत सकते हैं अपने Crush का दिल, बस करने होंगे ये 3 काम

Love Advice: हम में से कई लोग ऐसे हैं अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपने क्रश का दिल कैसे जीतें, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं.

8. Kitchen Hacks: टेढ़े मेढ़े अदरक छीलने में होती है झल्लाहट, तो अपनाएं 3 सबसे आसान तरीके

Ginger Peeling Tips: अदरक का इस्तेमाल तो हमारे घरों में खूब होता है, लेकिन इसके छिलके को उतारना एक टेढ़ी खीर है, ऐसे में आज हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप इसे आसानी से छील सकते हैं.

9. Vitamin For Women: इस विटामिन की कमी से महिलाओं को हो सकता है Heart Attack, जानिए कैसे पहचानें लक्षण

Women's Health: महिलाओं को कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है. आपके लिए इस न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी को पहचानना बेहद जरूरी है.

10. Purpose of Sleep: हमारे लिए नींद लेना क्यों है जरूरी? जानिए सेहत से जुड़ा अहम कनेक्शन

Importance of Sleep: अगर हम रात को सुकून की नींद नहीं ले पाते तो दिन भर थकान और परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है.