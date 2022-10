Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 24 October 2022

1. Good Vision: आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं ये 5 फूड्स, रोजाना खाएंगे तो नहीं होगी Eye Problems

Food For Eyes: अगर आप ऐसे फूड आइटम्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं जिनमें कई प्रकार के विटामिन, पोषक तत्व और मिनरल्स होते हैं, जिन्हें एंटीऑक्सिडेंट के रूप में जाना जाता है, तो आंखों की गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से फूड्स हैं जिन्हें खाने से आंखों की सेहत बेहतर होती है.

2. Lemon For Diabetes: नींबू को इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, ब्लड शुगर लेवल की नहीं होगी टेंशन

Lemon Benefits:नींबू का सेव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं है, आइए जानते है कि इनका सेवन कैसे करें.

3. Diwali पर जरूरत से ज्यादा न खाएं ये 5 चीजें, खून में बढ़ जाएगा Bad Cholesterol

Cholesterol Control Tips In Diwali: फेस्टिव डे में कहीं कुछ ऐसे चीजें ज्यादा न खा लें जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए. खासकर जो लोग पहले से मोटापे के शिकार हैं, उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए. आइए जानते हैं कि दिवाली के मौके पर कौन कौन से फूड आइटम्स लिमिट में खाने चाहिए.

4. Heart Disease: अगर शरीर में दिखने लगें ये 5 लक्षण तो हो जाएं अलर्ट, दिल कमजोर होने की है निशानी

Heart Disease Warning Sign: दिल की सेहत का ख्याल रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है, साथ अगर हमारा शरीर कुछ अजीबोगरीब इशारे दे रहा है तो इसके खतरे को भी पहचानना जरूरी है.

5. Cough & Cold: सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाएगा ये एक मसाला, बदलते मौसम में नहीं होगी टेंशन

Health Tips: बदलते मौसम में किसी को भी सर्दी, खांसी और जुकाम हो जाए तो सारा मूड खराब हो जाता है, ऐसे में जरूरी है कि किचन में रखे एक मसाले को खाएं और इम्यूनिटी बूस्ट करें.

6. Split Ends: दोमुंहे बालों से हो चुकीं हैं परेशान? बस गुलाब जल के साथ मिला दें ये चीजें

Split Ends Hair Removal: दोमुंहे बालों को देखकर किसी भी महिला को टेंशन हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से जरा भी न घबराएं, बल्कि गुलाब जल का इस्तेमाल करें.

7. Ceiling Fan Cleaning: दिवाली के मौके पर घर के पंखे को कैसे करें साफ? बस 10 मिनट में हो जाएगा काम

How To Clean Ceiling Fan: सीलिंग फैन साफ करने में हम में से ज्यादातर लोगों को परेशानी आती है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से ये काम चुटकियों में हो जाएगा.

8. Main Gate Cleaning: दिवाली के दिन घर के मेन गेट को कैसे करें साफ? मिनटों में होगा घंटों का काम

How To Clean Main Gate: घर का मेन गेट किसी भी मेहमान के लिए पहला प्रवेश द्वार होता है, अगर इसकी सफाई सही तरीके से नहीं होगी तो फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाएगा, इसलिए कम वक्त में इसको क्लीन कर लें.

9. Relationship Tips: आपका पार्टनर गलती करने पर भी क्यों नहीं बोलता Sorry? हो सकती है ये 4 वजहें

Relationship Advice: अगर कोई आगे बढ़कर माफी मांग ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ पुरुष 'सॉरी' कहने की पहल नहीं कर पाते.

10. Walking Barefoot: हरी घास पर रोजाना 20 मिनट नंगे पैर चलने की डालें आदत, मिलेंगे गजब के फायदे

Walking On Grass: सुबह उठकर नंगे पांव हरी घास पर टहलना सेहत के लिए बेहद लाभकारी है, इसके फायदे जानेंगे तो आप भी इस आदत को अपना लेंगे.