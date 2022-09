Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 24 September 2022

1. Flu Symptoms: बारिश के मौसम में हो सकता है फ्लू का अटैक, दिखे ऐसे लक्षण तो तुरंत कराएं टेस्ट

Influenza Warning Sign: इन्फ्लुएंजा एक वायरल इंफेक्शन है जो आपके रिस्पाइरेटरी सिस्टम जैसे आपकी नाक, गले और फेफड़ों पर हमला करता है. इस बीमारी को आमतौर पर फ्लू कहा जाता है, आइए जानते हैं कि इस बीमारी के कौन-कौन से लक्षण हैं.

2. Diabetes के हैं मरीज खा सकते हैं ये 4 मीठी रेसेपीज, नहीं होगी Blood Sugar Level की फिक्र

Diabetes Control Tips: एक बार किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसे मीठी चीजों से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है, फिर भी अगर स्वीट क्रेविंग हो तो आखिर क्या किया जा सकता है?

3. Children's Diet: अपने बच्चे की Height न बढ़ने से हैं परेशान? तो आज ही खिलाना शुरू करें ये 4 चीजें

How To Increase Childrens Height: अपने बच्चे की हाइट की चिंता हर माता पिता को रहती है, वो नहीं चाहते कि उनके लाडले और लाडलियां दूसरे हमउम्र बच्चों से छोटे दिखें, इसके लिए जरूरी है कि वो उनके हेल्दी डाइट पर ध्यान दें.

4. Sleep Disorder: रातों को सुकून से सोना हुआ मुश्किल? इस पॉपुलर ट्रिक के जरिए झट से आ जाएगी नींद

How to get Good Sleep: अगर रातों को चैन की नींद न आए तो अलगे दिन सुस्ती और थकान का सामना करना पड़ता है, इसके लिए सेलिब्रिटी डॉक्टर ने एक नायाब टिप्स बताया है.

5. Periods के दर्द में पेनकिलर बिल्कुल न खाएं, इन घरेलू नुस्खों से मिलेगी राहत

Period Cramps: महिलाओं को हर महीने पीरियड्स के दौरान दर्द के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यहां हम बता रहे हैं कुछ घरेलू उपाय जिनसे आपको दर्द से राहत मिलेगी.

6. High Cholesterol की वजह से कहीं आ न जाए Heart Attack, नाश्ते में खाना शुरू करें ये हेल्दी चीजें

Cholesterol Lowering Diet: अगर शरीर में अधिक मात्रा में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है, इससे बचने के लिए आप अपने नाश्ते में हेल्दी फूड्स खाना शुरू कर दें.

7. World's Tallest Woman: Amitabh Bachchan से भी लंबी है ये लड़की, इस बीमारी की वजह से तोड़ा Guinness World Records

Rumeysa Gelgi: दुनिया की सबसे लंबी महिला होने के रिकॉर्ड होना गर्व की बात है, लेकिन इस लड़की की जिंदगी आसान नहीं है क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही हैं.

8. Drinking Milk: इन बीमारियों से हैं परेशान, तो रात में न पिएं दूध, सेहत को होगा नुकसान

भारत में दूध की खपत काफी ज्यादा है और इसे कम्पलीट फूड माना जाता है. दूध में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इसे पीने में सावधानियां बरतनी भी जरूरी है.

9. Cancer Risk Factors: इन वजहों से फैलता है कैंसर, न बरतें लापरवाही; वरना जा सकती है जान

Cancer Causes: कैंसर जैसी बीमारी दुश्मन को भी न हो, ऐसा लोग अक्सर दुआएं करते हैं, लेकिन हम कई बुरी आदतों की वजह से खुद ही इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो जाते हैं.

10. Weight Loss Tips: जिम जाने के लिए नहीं मिल रहा वक्त, तो सुबह के वक्त पिएं ये ड्रिंक, कम हो जाएगा वजन

Celery Water For Obesity: वजन कम करने के लिए आपने न जाने कितने पापड़ बेले होंगे, फिर भी अगर आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो एक घरेलू नुस्खा ट्राई कर सकते हैं.