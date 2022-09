Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 25 September 2022

1. Monsoon Season में बिलकुल भी न खाएं ये 5 फूड्स, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Click here to read

Foods To Avoid In Monsoon: मानसून एक ऐसा सीजन है जब आपको कुछ चटपटा और टेस्टी खाने का मन करता है, लेकिन ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान हमें कौन-कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए.

2. Borderline Diabetes के खतरे को कैसे पहचानें? आपका शरीर देता है ऐसे अजीब इशारे

Click here to read

Borderline Diabetes Risk Factors: डायबिटीज के बारे में हम अक्सर सुनते और पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बॉर्डरलाइन डायबिटीज के बारे में स्टडी की है, आइए हम आपको बताते हैं.

3. True Love Sign: सच्चा प्यार होने के बाद क्या करते हैं लड़के? ऐसे लुटाते हैं दिल-ओ-जान

Click here to read

Men In Love: किसी भी लड़के को अगर सच्चा प्यार हो जाए तो उसकी सिर्फ चाल और ढाल ही नहीं बदलती, बल्कि उसकी पूरी दुनिया ही 360 डिग्री टर्न हो जाती है, जिसे पहचानना बेहद आसान है.

4. Guava Leaves For Weight Loss: क्या अमरूद के पत्तों के जरिए वाकई कम हो सकता है वजन? जानिए क्या कहता है रिसर्च

Click here to read

Weight Loss Tips: अमरूद का स्वाद भला किसे पसंद नहीं आता, लेकिन आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि इस फल के पत्तों का सेवन या इस पत्ते की चाय पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है, आखिर ये बात कितनी सही है.

5. Blood Purifying Foods: इन चीजों को खाने से खून होगा साफ, कई बीमारियों का टलेगा खतरा

Click here to read

Natural Blood Purifiers: अगर शरीर में मौजूद खून साफ नहीं होगा तो हमें कई बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी चीजें खाएं जो ब्लड प्यूरिफिकेश में मदद कर सकती है.

6. Tonsillitis Causes: आखिर गले क्यों होता है टॉन्सिल? इस तरह पहचानें बीमारी का खतरा

Click here to read

Tonsillitis Symptoms: टॉन्सिल या टॉन्सिलिटिस किसी इंसान को हो जाए तो उसे गले में तेज दर्द होता है और साथ ही जब भी वो भोजन निगलने की कोशिश करता है तो उनसे तकलीफ का सामना करना पड़ता है.

7. Iron Necessity: उम्र के हिसाब से आपको कितनी है आयरन की जरूरत? कमी होने से बढ़ेगी परेशानी

Click here to read

How Much Iron You Need: हर उम्र के लोगों को ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए जिसमें आयरन की भरपूर मात्रा हो, लेकिन हर एज में इस मिनरल की जरूरत अलग अलग होती है.

8. Flirting in Office: पति की ऑफिस कलीग कर रही है फ्लर्ट, तो घबराने के बजाए ऐसे करें डील

Click here to read

Relationship Tips: आमतौर पर ऐसा होता है कि ऑफिस में काम करने वाला शख्स को किसी न किसी कलीग पर क्रश हो जाता है, लेकिन अगर आपके पति पर कोई ऑफिस की दोस्त डोरे डालने लगे तो ऐसे में क्या किया जा सकता है.

9. Depression में पड़कर न करें खुद का नुकसान, इस तरह मीलों दूर भगाएं Tension

Click here to read

Stress Management: अक्सर हमलोग डिप्रेशन में आकर खुद का नुकसान पहुंचाते है, कुछ लोगों के दिमाग में सुसाइड का ख्याल आता है, तो कुछ लोगो खाना-पीना छोड़ देते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए पॉजिटिव अप्रोच जरूरी है.

10. Kids Immunity: बारिश के मौसम में बच्चे पड़ सकते हैं बीमार, इस तरह बढ़ाएं उनकी इम्यूनिटी

Click here to read

Child Immunity: बड़ों की तरह बारिश का मौसम बच्चों को भी काफी पसंद आता है, लेकिन बाहर भीगने या फिर पानी की बौछार शरीर पर पड़ने से संक्रमण का खतरा पैदा हो जाता है, ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के बारे में सोचें.