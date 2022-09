Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 26 September 2022

1. Copper Rich Food: कॉपर की कमी से कमजोर हो सकता है शरीर, डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स

Copper Based Food: कॉपर एक मिनरल है जो सेहत के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसकी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है. इसकी कमी के कारण थकान, कमजोरी, ब्रिटल हड्डियां, चलने में कठिनाई,और आंखों की रोशनी में कमी जैसी परेशानियां पेश आ सकती हैं. इसलिए आप कुछ फूड्स जरूर खाएं.

2. Weight Loss Tips: वजन घटाने के लिए आपको रोजाना कितनी कैलरी खानी चाहिए? जानिए उम्र के हिसाब से आंकड़े

Average Daily Calorie Need: शरीर के लिए कैलोरी जरूरी है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो आपका वजन बढ़ सकता है, इसलिए इसके इनटेक पर कंट्रोल रखना जरूरी है.

3. HIV AIDS के शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचानें हमारी बॉडी देती हैं ऐसे Warning Signs

What is HIV AIDS: एड्स एक लाइलाज बीमारी है जो इंटनरल कॉन्टैक्ट से फैसली है, इसके वायरस को एचआईवी कहते हैं, इस डिजीज के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है.

4. Diabetes के मरीजों को कैसे नुकसान पहुंचाता है Stress? जानिए इसके असर को पहचानने के तरीके

Diabetes And Stress Reation: डायबिटीज और स्ट्रेस का गहरा रिश्ता है. तनाव से ब्लड शुगर लेवल काफी हद तक प्रभावित हो सकता है, इसलिए इसपर नजर बनाए रखना जरूरी है.

5. Ear Pain: कान में दर्द से हो रही परेशानी? घर ही में करें कुछ बेहद जरूरी उपाय

Ear Pain Treatment: कान में दर्द भले ही ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये काफी पीड़ादायक है, ऐसे में सबसे जरूरी है कि इस परेशानी से खुद का बचाव करें और दर्द बढ़ने पर जरूरी घरेलू उपाय करें.

6. Breast Cancer: इस बीज को खाने से कम होता है Breast Cancer, महिलाओं के लिए है संजीवनी

Breast Cancer Prevention: ब्रेस्ट कैंसर को महिलाओं का बड़ा दुश्मन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, इससे बचने के लिए उपाय करने जरूरी हैं. इसके लिए आप एक खास तरह के बीज का सेवन कर सकती हैं.

7. Drink Water at Night: रात में पानी पीना फायदेमंद या नुकसानदेह? जानिए सेहत के लिए क्या है सही

Drinking Water Timing: रात के वक्त सोने से पहले पानी पीना जरूरी है या नहीं? इस सवाल का जवाब आपको आज मिल जाएगा, साथ ही इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि पानी कितना पीना सही है.

8. Feet Swelling: पैरों में हो गई है सूजन तो बिलकुल भी न घबराएं, किचन की इन चीजों का करें इस्तेमाल

Feet Care Tips: पैरों की बिना हमारी रोजाना की जिंदगी की रफ्तार रुक सकती है, इसलिए जब भी पैरों में सूजन की परेशानी हो तो घबराने के बजाय घरेलू उपाय जरूर करें.

9. Skin Care: केमिकल बेस्ड फेस वॉश से चेहरा हो सकता है खराब, आपनाएं ये नेचुरल ऑप्शंस

Natural Face Wash: चेहरे की सफाई के लिए हम अक्सर बाजार में मिलने वाले महंगे फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपको नेचुरल तरीका पसंद है तो कुछ घरेलू उपायों को भी आजमाने में कोई बुराई नहीं है.

10. High Cholesterol के दुश्मन हैं ये Super Healthy Seeds, मिलेगी अच्छी सेहत की गारंटी

Healthy Seeds Benefits: बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको कई जानलेवा बीमारियां हो सकती है. इस स्थिति से बचने के लिए आप कुछ हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

