Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 27 October 2022

1. Diabetes: इन 5 कारणों से होता है डायबिटीज का सबसे ज्यादा खतरा, कहीं आप भी तो इसके घेरे में नहीं?

Diabetes Risk: जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उन्हें इससे बचने की तमाम कोशिशें करनी चाहिए. आइए जानते हैं कि किन 4 वजहों से मधुमेह का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, और कहीं आप भी मधुमेह को दावत तो नहीं दे रहे?

2. Dry Skin Home Remedies: इन 5 फेस पैक से ड्राई स्किन हो जाएगी सॉफ्ट, जानिए इस्तेमाल का तरीका

Dry Skin Problem Solution: रूखी त्वचा से हर कोई छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन कई बार महंगे प्रोडक्ट्स से मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता, ऐसे में कुछ घरेलू फेस पैक से आराम मिलेगा.

3. Health Tips: 50 की उम्र के बाद भी रहना चाहते हैं हेल्दी? आज ही लाइफस्टाइल में लाएं ये 5 बड़े चेंज

Longevity Increase Tips: लंबी उम्र हर कोई चाहता है, लेकिन एज बढ़ने पर इंसान कई गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाता है. इस परेशानी से बचने के लिए आज से ही अपनी आदतों को बदलना जरूरी है.

4. White Bread को नाश्ते में खाने वाले हो जाएं सावधान, आपकी सेहत को हो सकते हैं ये 3 बड़े नुकसान

White Bread Eating Risk: सफेद ब्रेड को हम कई तरह से खाना पसंद करते हैं, इससे बनी रेसेपी इंस्टेंट रेडी हो जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कितने नुकसान हो सकते हैं.

5.Rats Control: बिना जान से मारे घर से भगाना चाहते हैं चूहे? इन 5 तरीकों से रुकेगी इनकी एंट्री

Rodents Control Tips: घर में चूहे के बढ़ते आतंक से हम सभी परेशान रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना जान से मारे भी रैट्स से छुटकारा पाया जा सकता है.

6. Laptop पर लगातार काम करने से थक गए हाथ और उंगलियां? इस तरह करें Relax

Laptop Using Tips: लैपटॉप पर काम करते हुए अक्सर आपने महसूस किया होगा कि हाथ और इसकी उंगलियों में दर्द होने लगता है, ऐसे में रिलैक्स करने के तरीके जरूर जानें.

7. Sore Throat: गले की खराश के कारण बातचीत करना हुआ मुश्किल? अपनाएं दादी मां के जमाने के नुस्खे

Seasonal Disease: गले की खराश है परेशान करने वाली मौसमी बीमारी है, ये अगर किसी को हो जाए तो खाना खाना और बात करना मुश्किल हो जाता है, इसे दूर करने के उपाय जरूर जानें.

8. Stale Food: इन बासी चीजों को गलती से भी न खाएं, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Stale Food Eating Risk: बाकी फूड अक्सर मजबूरी में खाए जाते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, आइए जानते हैं कि आपको क्यों सतर्क रहने की जरूरत है.

9. Work From Home की वजह से बढ़ गया कमर का दर्द, इन घरेलू उपायों को अपनाकर दूर होगी तकलीफ

Back Pain Cure: कमर का दर्द कई बार हमारी खुद की गलतियों की वजह से भी होता है. हालांकि अगर कुछ आसान घरेलू नुस्खे अपनाएंगे तो काफी राहत का अहसास होगा.

10. Relationship Tips: शादी से पहले लड़के जरूर कर लें ये काम, वरना बाद में पड़ सकता है पछताना

Relationship Advice: अगर आपका एक-दो साल शादी का कोई प्लान नहीं है तो खुद पर ध्यान दें और कुछ लाइफ के बड़े फैसले लेने शुरू कर दें.