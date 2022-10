Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 29 October 2022

1. Vitamin Deficiency: इस विटामिन की कमी से होता है Hair Fall, शरीर में भी आती है कमजोरी

Click here to read

Vitamin D Deficiency: हेल्दी बालों के लिए हमें विटामिन डी की जरूरत होती है. इस न्यूट्रिएंट का सबसे बड़ा सोर्स सूरज की रोशनी है. आइए जानते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारे शरीर को कौन-कौन से नुकसान उठाने पड़ते हैं.

2. Kidney से जुड़ी ये बीमारियां साबित हो सकती हैं 'Silent Killer', गुर्दे को इस तरह रखें हेल्दी

Click here to read

Kidney Problem: किडनी की सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, अगर इसमें कोई परेशानी आई तो विषाक्त पदार्थ शरीर के बाहर नहीं आ पाएंगे और सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचेगा.

3. Chatt Pooja: छठ महापर्व में 'खरना' के मौके पर इस तरह बनाएं मीठी खीर, आ जाएगा बिहार का स्वाद

Click here to read

Chatt Pooja Prasad: छठ के पर्व में कई तरह के स्वादिष्ठ पकवान तैयार किए जाते हैं, उनमें से एक है चावल की खीर. आइए जानते हैं कि इस लजीज डिश को कैसे तैयार किया जा सकता है.

4. Air Pollution की वजह से सांस लेना हुआ मुश्किल. फेफड़े को बचाने के लिए करें ऐसे उपाय

Click here to read

Air Quality Index: वायु प्रदूषण हमारी सेहत का दुश्मन है, इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ, इंफेक्शन जैसी दिक्कतें हो सकती है जिससे फेफड़ें खराब होने का डर बना रहता है. ऐसे में खुद को कैसे बचाएं.

5. Cholesterol कम करने का सबसे शानदार तरीका, इन 4 चीजों से कर लें परहेज

Click here to read

Bad Cholesterol Level: जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो ये दिल की सेहत के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है, ऐसे में जरूरी है कि आप हेल्दी फूड्स ही खाएं.

6. Diabetes में बेहद फायदेमंद है ये पत्तेदार सब्जी, शुगर लेवल के साथ कब्ज को भी कर देती है कम

Click here to read

Diabetes Diet: इस बात में कोई शक नहीं कि मधुमेह के रोगियों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने चाहिए, वरना ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और कई बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है.

7. Jaggery: गन्ने की जगह इस चीज से बने गुड़ को करें ट्राई, मिलेंगे कई चौंकाने वाले फायदे

Click here to read

Dates Jaggery Benefits: गन्ने से बने गुड़ का स्वाद हम में से ज्यादातर लोगों को पसंद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और फल की मदद से भी गुड़ तैयार किया जा सकता है?

8. Bone Health: इन बुरी आदतों से कमजोर होती हैं हड्डियां, जानिए कहां कर रहे गलतियां

Click here to read

Weak Bone Causes: हमारा शरीर तभी तक ताकतवर रहेगा जब तक कि हम अपनी हड्डियों की सेहत पर ध्यान देते रहेंगे. अगर कुछ बुरी आदतें न बदली जाएं तो ये हड्डियों को कमजोर बना देती हैं.

9. Relationship Tips: Break Up के बाद जिंदगी से न हो मायूस, इस तरह कर सकते हैं नई शुरुआत

Click here to read

How To Recover From Break Up: कामयाबी और नाकामी जिंदगी का अहम हिस्सा है, अगर कभी रिश्ते को लेकर आपको निराशा हाथ लगे तो घबराने की जगह आगे बढ़ने के बारे में सोचें.

10. High BP: अपने घर में ही मुमकिन है हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, बस इन 4 बातों का रखें ख्याल

Click here to read

High BP Home Remedies: हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी बुरी आदतों को छोड़ नहीं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसे रोकना जरूरी है वरना दिल की बीमारियां हो सकती हैं.