Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 29 September 2022

1. Worst Foods For Heart: दिल के 'दुश्मन' हैं ये 5 फूड्स, हार्ट अटैक को देते हैं दावत

Click here to read

World Heart Day 2022: हर साल 29 सितंबर को 'वर्ल्ड हार्ट डे' मनाया जाता है, इसका मकसद दिल की सेहत को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना है. आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से फूड्स हैं जो हमारे दिल के लिए जरा से भी अच्छे नहीं होते.

2. Diabetes में भी रहना है सेहतमंद, तो आज से ही शुरू कर दें इस मुलायम पत्ते का सेवन

Click here to read

Diabetes Control Tips: डायबिटीज के मरीज के लिए मेडिकेशन नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आर देसी और आयुर्वेदिक इलाज चाहते हैं तो एक खास तरह के पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे शुगर लेवल कम करने में मदद मिलती है.

3. Cholesterol: जब नसों में जमने लगे बैड कोलेस्ट्रॉल, तो जान बचाने के लिए इन फूड्स से बना लें मीलों की दूरी

Click here to read

Cholesterol Control Tips: कोलेस्ट्रॉल अगर खून में जमा हो जाए तो ये सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है, इसके लिए काफी हद तक हमारी खाने पीने की आदतें जिम्मेदार हैं, इसलिए कुछ चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए.

4. Hair Care Tips: सफेद और टूटते बालों से हैं परेशान, तो घर में ही तैयार कर ले ये 2 देसी हेयर ऑयल

Click here to read

Premature White Hair Problem: सफेद और टूटते बाल युवाओं समेत हर एज ग्रुप के लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन घबराने के बाजाए कुछ देसी तेलों का इस्तेमाल करें.

5. Weight Loss Drink: पेट अंदर करने के लिए घर में ही तैयार करें ये जादुई ड्रिंक, जल्द मिलेगी Flat Tummy

Click here to read

How To Reduce Belly Fat: बढ़ता हुआ पेट और कमर, बॉडी के ओवरऑल शेप को पूरी तरह पूरी तरह बिगाड़ कर रख देता है, लेकिन आप किचन में रखी एक चीज की मदद से ड्रिंक तैयार करके पिएंगे तो वेट लूज करना आसान हो जाएगा.

6. Vitamin B6 की कमी से हो सकती है Cancer जैसी जानलेवा बीमारी, बचने के लिए खाएं ये 4 Foods

Click here to read

Vitamin B6 Deficiency Disease: विटामिन बी6 के बारे में आमतौर पर कम बातें होती हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए एक बेहद अहम पोषक तत्व है जिसकी कमी नहीं होनी चाहिए.

7. Love Marriage Problems: ये लव मारिज नहीं आसां, शादी के बाद अगर ऐसा नहीं किया तो आ सकती हैं परेशानियां

Click here to read

Marriage Advice: प्यार को शादी के अंजाम तक पहुंचाना जितना मुश्किल होता है, मैरिज के बाद उसे बरकरार रखना उतना ही कठिन, इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है.

8. Hemoglobin की कमी से शरीर होने लगा है कमजोर? ताकत के लिए खाएं ये Dry Fruits

Click here to read

Hemoglobin Deficiency: हीमोग्लोबिन हमारे खून में मौजूद एक अहम तत्व है इसके बिना हम थके हुए और कमजोर महसूस करने लगते हैं, इसलिए आपको कुछ ड्राईफ्रूट्स खाने होंगे.

9. Double Chin से बिगड़ रही है चेहरे की खूबसूरती? इन योगासन के जरिए दूर होगा Face Fat

Click here to read

Yoga For Double Chin: डबल चिन से छुटकारा पाने के लिए आपने तरह तरह के उपाय आजमाए होंगे, लेकिन कभी आपने इसके लिए योग का सहारा लिया है?

10. Gond Benefits: इन पेड़ों की गोंद खाने से होंगे जबरदस्त फायदे, इस तरह करें इस्तेमाल

Click here to read

Gond Eating Benefits: पेड़ों के गोंद का सेवन आपने कई तरह के स्नैक्स में किया होगा, लेकिन शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, ये न सिर्फ टेस्टी लगते हैं, बल्कि सेहत को इससे काफी फायदा हो सकता है.