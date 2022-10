Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 3 October 2022

1. Breakfast में कभी न खाएं Carbohydrate वाले फूड्स, वरना इन नुकसान से बच नहीं पाएंगे आप

Healthy Breakfast Tips: ऐसा कहा जाता है कि सुबह की शुरुआत अगर अच्छी नहीं हुई तो इसका असर पूरे दिन रहता है, यही बात नाश्ते के लिए भी कही जाती है, इसलिए ब्रेकफास्ट जितना हेल्दी हो उतना ही अच्छा है.

2. High Blood Pressure के पेशेंट के लिए 'जहर' हैं ये 5 चीजें, गलती से भी इन्हें न खाएं

High BP Patient Should Not Eat These Foods: हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिल की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से फूड्स हैं जिन्हें खाने से हाई बीपी के पेशेंट को नुकसान होता है, इन्हें डेली डाइट से बाहर कर देना चाहिए.

3. Diabetes के मरीज Dinner के बाद जरूर करें ये काम, Blood Sugar Level की नहीं होगी चिंता

Diabetes Control Tips: डायबिटीज के मरीजों के लिए चौबीसों घंटे अहम होते हैं, जरा सी लापरवाही उनकी तबीयत खराब कर सकती है, रात के वक्त जब खाना खा लें तो एक खास काम करें, नहीं तो शुगर लेवल बढ़ सकता है.

4. Apple In Breakfast: नाश्ते में क्यों खाना चाहिए सेब, फायदे जानेंगे तो इनकार नहीं कर पाएंगे आप

Benefits Of Apple: सेब के फायदों को लेकर अक्सर बातें की जाती है, लेकिन ज्यादातर हेल्थ एक्सर्ट इसे नाश्ते में खासतौर से खाने की सलाह क्यों देते हैं, आइए जानते हैं.

5. White Hair: कम उम्र में सफेद बाल दे रहे टेंशन? घर में ही तैयार कर लें ये जादुई तेल

White Hair Problem: कम उम्र में जब बालों में सफेदी आती है तो किसी भी इंसान को टेंशन होती है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है, लेकिन आप घर में ही इसका उपाय कर सकते हैं.

6. Safety From Snakes: सांप से रहना है सेफ, ऐसे लगाएं घर में एंट्री पर फुल स्‍टॉप

Stop Snake Entry: सांप का खौफ अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा सकता है, इसके काटने से जान जा सकती है, इसलिए घर और बगीचे से इन्हें दूर रखने के उपाय जरूर करें.

7. Vitamin A Vegan Foods: बिना नॉनवेज खाए भी मिल सकता है विटामिन ए, आंखों की रोशनी नहीं होगी कम

Vitamin A Rich Food: विटामिन ए अंडे, समुद्री मछलियों और जीवों को खाने से हासिल होता है, लेकिन वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए भी इस न्यूट्रिएंट्स को पाने के कई ऑप्शंस हैं, आइए इन पर नजर डालते हैं.

8. Saucepan Cleaning Tips: चाय बनाते-बनाते पतीले में जम गए जलने के दाग, कम मेहनत करने पर भी हो जाएंगे साफ

Burnt Tea Stain Cleaning: चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठाना तो कई लोगों को पसंद है, लेकिन पतीले में जले के दागों को छुड़ाने में उतनी ही कोफ्त होती है.

9. Empty Stomach: खाली पेट गलती से भी न करें इन 3 चीजों का सेवन, वरना नुकसान के लिए रहें तैयार

Avoid These Items in Empty Stomach: जब आपका पेट पूरी तरह से खाली हो तो कुछ चुनिंदा चीजों के सेवन से बचना चाहिए वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है.

10. Possessive Partner: जरूरत से ज्यादा प्यार भी बन सकता है Break Up की वजह, कभी न करें ऐसी गलतियां

Relationship Tips: प्यार एक ऐसा रिश्ता है जिसकी डोर बहुत नाजुक होती है, ऐसे में जब आप रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर के साथ ज्यादा पजेसिव होना खतरनाक हो सकता है, कहीं से घुटन पैदा न कर दे.