Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 5 November 2022

1. Diabetes के मरीज नारियल पानी पी सकते हैं या नहीं? जानिए ब्लड शुगर पर इसका कैसा होगा असर

Coconut Water For Diabetes: डायबिटीज के मरीजों को इस चीज पर हमेशा नजर बनाए रखनी पड़ती है कि वो क्या खा-पी रहे हैं, ऐसे में उन्हें ये पता होना चाहिए कि नारियल पानी उनकी सेहत के लिए फायदेमंद है या नहीं?

2. Red Foods For Anemia: इन लाल रंग के फूड्स खाने से दूर होगी खून की कमी, मिलेंगे और भी जबरदस्त फायदे

Red Food For Anemic Patient: एनिमिया में आपको उन हेल्दी डाइट का सेवन करना होगा जिनका रंग लाल होता है. इनको खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और सेहत बनी रहती है, साथ ही स्किन में में चमक आ जाती है. आइए नजर डालते हैं ऐसे ही 5 रेड फूड्स पर.

3. Cough And Cold: सर्दी-खांसी से परेशान होने की जरूरत नहीं? ये 4 उपाय आएंगे आपके काम

Cough And Cold Cure: सर्दी करीब आ चुकी है, इसलिए ज्यादातर लोग सर्दी, खांसी, जुकाम और गले की खराश से परेशान रहने लगे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं आप किचन में रखी चीजों से भी राहत पा सकते हैं.

4. Weight Loss Tips: महज पानी पीने से भी कम हो सकता मोटापा, इस तरह से करना होगा इस्तेमाल

How To Burn Belly Fat: वजन कम करने के लिए आपने काफी कुछ ट्राई किया होगा, लेकिन कभी सोचा है कि पानी पीने से भी वजन कम हो सकता है? जी हां, ऐसा मुमकिन है.

5. Vegetarian Protein Diet: शाकाहारी होने की वजह से नहीं खा सकते मीट? तो इन 4 फूड्स से हासिल करें प्रोटीन

Protein Rich Vegetarian Food Source: प्रोटीन हासिल करने के लिए आपको मांस और अंडे पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, कुछ दूसरे विकल्प को भी जरूर जान लें.

6. Relationship Tips: लंबे वक्त से प्यार के बावजूद गर्लफ्रेंड से शादी क्यों नहीं कर पाते कई पुरुष? ये हैं 4 कारण

Relationship Mistakes: हर प्यार का अंजाम शादी नहीं होता लेकिन क्या आप ने कभी गौर किया है कि इसके पीछे कई बार लड़के जिम्मेदार होते हैं? आइए जानते हैं कि कुछ पुरुष अपनी गर्लफ्रेंड से शादी क्यों नहीं कर पाते.

7. Morning Walk से कभी न करें हिचकिचाहट, इन बीमारियों का है रामबाण इलाज

Walking Benefits: आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि लोगों के पास पैदल चलने का वक्त ही नहीं है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग वॉक के फायदों के बारे में जान जाएंगे तो जरूर इसके लिए टाइम निकाल लेंगे.

8. Tongue Colour: जुबान देखकर डॉक्टर कैसे लगाते हैं बीमारियों का पता? जानिए क्या है काली जीभ का मतलब

Tongue Colour Problem: आपने अक्सर ये गौर किया होगा कि जब भी इलाज के लिए अस्पताल या क्लीनिक जाने की जरूरत पड़ती है, तब डॉक्टर आपको जुबान दिखाने के लिए जरूर बोलते होंगे. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिजीशियन ऐसा आखिर क्यों करते हैं.

9. Weak Bone: इन बुरी आदतों की वजह से कमजोर होती हैं हड्डियां, आज ही कर लें तौबा

Bone Health: हड्डियों की मजबूती के लिए हम भला क्या नहीं करते, लेकिन हमारी डेली लाइफ की कुछ गलत आदतें हैं जो इन्हें धीरे-धीरे कमजोर कर देती हैं. आइए जानते हैं कि हम कहां गलतियां कर रहे हैं.

10. Green Chilli: हरी मिर्च को देखकर न सिकोड़ें नाक-मुंह, इस तीखी चीज के फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

Chilli Benefits: हरी मिर्च का नाम सुनकर कई लोगों का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि इसके तीखेपन से काफी लोगों को परेशानी होती है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वेल्यू आपकी सोच से भी ज्यादा है.