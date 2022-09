Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 5 September 2022

1. Diabetes में बेहद कारगर है इस खूबसूरत फूल की पत्तियां, जानिए कैसे करें इनका इस्तेमाल

Sadabahar Leaves for Type 2 Diabetes: डायबिटीज भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में एक बेहद कॉमन डिजीज बन चुकी है और करोड़ों की तादाद में लोग इसके शिकार हो रहे हैं. इसकी वजह जेनेटिक हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये खराब जीवनशैली और अनहेल्दी फूड की वजह से भी हो सकता है. मधुमेह रोगियों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होता है वरना कई अन्य बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है. आइए जानते हैं कि वो क्या नेचुरल चीज है जिनकी मदद से ब्लड शुगर लेवल कम किया जा सकता है.

2. Weight Loss Drinks: रात को सोते वक्त पिएं ये 2 ड्रिंक्स, बिना जिम जाए मिलेगी Flat Tummy

Fenugreek Tea And Turmeric Milk: वजन घटाना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता, इसके लिए स्ट्रिक्ट डाइट और हेवी एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ता है, कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद पेट और कमर के आसपास की चर्बी कम नहीं होती, तो समझ जाएं कि डेली लाइफ में हम कुछ न कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे. काफी कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि वजन का बढ़ना इस बात पर भी निर्भर करता है कि डिनर में क्या और कितना खा रहे हैं. अगर आप रात के वक्त भरपेट या ज्यादा केलोरी वाले डाइट खाते हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं. इसके कारण बेली फैट तेजी से बढ़ता है.

3. Cholesterol बढ़ने पर हमारे पैरों में दिखते हैं ऐसे लक्षण, कभी न करें नजरअंदाज करने की गलती

Bad Cholesterol Warning Sign In Legs: खून में जमा होने वाला बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा दुश्मन है क्योंकि इसके कारण ब्लड वेसेल्स में ब्लॉकेज हो जाती है और फिर खून को हार्ट और शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और तमाम तरह की कोरोनरी डिजीज का सामना करना पड़ता है. कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारियों का डर पैदा हो जाता है, इसलिए वक्त रहते हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है.

4. Fridge Cleaning Hacks: फ्रिज में जमे पीलेपन को कैसे करें साफ? इन आसान उपायों से दूर होगी गंदगी

Refrigerator Cleaning Hacks: अगर हम खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम नियमित तौर पर अपने घर के फ्रिज की सफाई पर ध्यान दें. आमतौर पर हम रिफ्रिजरेटर की सफाई को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, चूंकि इसमें हम काफी फूड आइटम्स और ड्रिंक्स को स्टोर करते हैं, ऐसे में अगर ये घरेलू गैजेट गंदा रहेगा तो कीटाणु भोजन के जरिए हमारे पेट में पहुंच जाएंगे और कई तरह की बीमारियां पैदा करेंगे. खासकर फेटविट सीजन के दौरान अपने फ्रिज को जरूर क्लीन करें क्योंकि ऐसे वक्त में घर में कई रेसेपीज तैयार की जाती है और इसे आप साफ रिफ्रिजरेटर में ही रखना चाहेंगे

5. Relationship Tips: कहीं आपको भी प्यार में तो नहीं मिल रहा धोखा? ऐसे पकड़ें अपने पार्टनर का झूठ

Relationship Advice: हर किसी को एक उम्र पार करने के बाद लव पार्टनर की तलाश होती है, आप चाहते हैं कि ये साथ सच्चा, वफादार और भरोसेमंद हो, लेकिन सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते, इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सच्चा प्यार मिलना काफी मुश्किल है. हमें अक्सर प्यार में धोखे के खबर मिलती रहती है. जिसके साथ आप सारी जिंदगी बिताने का ख्वाब देख रहे हैं अगर उसके नीयत में खोट है तो पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है. जो लोग बेवफाई होते हैं उनकी फितरत में झूठ बोलना होता है. इसलिए आज हम आपको वो सारी ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनके जरिए पार्टनर का झूठ आसानी से पकड़ा जा सकता है.

6. Skin Tanning: Goa घूमने की वजह से स्किन हो गई है टैन, इस तरह दूर होगी डार्कनेस

Skin Tanning Removal Tips: भारतीय सैलानियों के लिए गोवा एक पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन समंदर के किनारे अक्सर डायरेक्ट सनलाइट की वजह से हमारी स्किन टैन हो जाती है और जब हम छुट्टियां बिताकर घर वापस लौटते हैं तो आईने में अपनी त्वचा को देखकर चौंक जाते हैं. अब डार्कनेस को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, अक्सर इसके लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फायदा नहीं मिलता. आज हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल उपाय बताएंगे जिनकी मदद से आप स्किन टैनिंग से छुटकारा पा सकते हैं.

7. Flowers Benefits: इन फूलों का जरूर करें सेवन, कई बीमारियां हो जाएंगी छूमंतर

Benefits Of Flowers: फूलों का इस्तेमाल हम अक्सर सजावट, पूजा या किसी सेलिब्रेशन के दौरान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई फूल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और हम इनका इस्तेमाल कई बीमारों को दूर करने के लिए कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन से फूल हैं जो दिखने में खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन अगर इनका सेवन किया जाए तो कई परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है.

8. Viral Fever को बिलकुल भी न समझें मामूली, लक्षण पहचानकर तुरंत करें ऐसे उपाय

Viral Fever Cure: भारत में कई हिस्सों में वेदर चेंजेज देखने को मिल रहे है. बदलते मौसम में हमें काफी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ऐसे में संक्रमण का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है और हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं. ऐसी ही एक डिजीज है वायरल फीवर जिसके चपेट में काफी लोग आ रहे हैं. तापमान में बार-बार बदलाव भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है. इसे नॉर्मल बुखार समझकर हल्के में न लें, क्योंकि आप अगर लापरवाही बरतेंगे तो कम से कम एक हफ्ते या इससे ज्यादा वक्त के लिए बेड रेस्ट पर जाना होगा.

9. Reheating Of Food: इन फूड आइटम्स को दोबारा गर्म करना है खतरनाक, सेहत को हो सकता है तगड़ा नुकसान

Foods You Should Not Reheat: हम अपने घरों में जब भी भोजन तैयार करते हो अक्सर जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में पका लेते हैं, जिसकी वजह से खाना बच जाता है और हमें मजबूरन इन्हें बाद में खाना पड़ता है जिसके लिए हम इसे दोबारा गर्म करते हैं. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से आप समझदारी दिखा रहे हैं क्योंकि इससे खाना बर्बाद होने से बच जाता है. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भोजन को दोबारा गर्म करके खाने से आप अपनी सेहत को ही नुकसान पहुंचाते हैं. आइए जानते हैं कि डेली डाइट की ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जिन्हें रीहीट करने के बाद नहीं खाना चाहिए.

10. Kidney Stone के मरीज कभी न करें इन 5 चीजों का सेवन, बेवजह बढ़ जाएगी तकलीफ

Avoid These Foods During Kidney Stone: भारत में किडनी स्टोन की परेशानी का ज्यादा बढ़ती जा रही है, देशभर में काफी तादाद में लोग इसके शिकार हो रहे हैं. गुर्दा हमारे शारीर का एक बेहद अहम अंग है, इसका मुख्य काम खून को फिल्टर करना है, जब ये प्रॉसेस होता है तब कैल्शियम, सोडियम और कई तरह के मिनरल्स के पार्टिकल्स यूरेटर के जरिए ब्लैडर में पहुंच जाते हैं. जहां इन चीजों की मात्रा बढ़ने लगती है और फिर ये जमाकर होकर स्टोन का शेप लेने लगते हैं जिसे पथरी कहा जाता है. जिन लोगों को किडनी स्टोन की शिकायत है उन्हें अपने खान-पान में काफी सावधानी बरतनी चाहिए, वरना खतरा बढ़ सकता है.