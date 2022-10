Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 6 October 2022

1. Feet Cleaning: बार-बार जमीन पर रखने से पैर हो गए हैं मैले, इस तरह दूर होगा कालापन

Dark Foot Problem: धूल-मिट्टी और गंदगी में एक्सपोज होने की वजह से अक्सर हमारे पैरों में कालापन और मैल जम जाता है, लेकिन अगर आप पार्लर वाले पेडिक्योर (Pedicure) का खर्च नहीं उठाना चाहते, तो घर में ही उपाय कर सकते हैं.

2. Kidney Failure: खुद की किडनी फेल होने से बचाएं, कहीं आप तो नहीं कर रहे ऐसी गलतियां?

Problem in Kidney: किडनी हमारे शरीर का एक बेहद अहम अंग है, इसकी सेहत का ख्याल रखना हम पर निर्भर करता है, इसलिए कुछ गलतियों से जरूर परहेज करना चाहिए.

3. Diabetes: डायबिटीज मरीजों के लिए 'दवा' है ये फल, खाएंगे तो होंगे और भी कई फायदे

Diabetes Control Tips: डायबिटीज के मरीजों को कई तरह के हेल्दी फूड खाने की सलाह दी जाती है, जिससे उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल न बढ़े. ऐसे में आप एक कॉमन फ्रूट ट्राई कर सकते हैं.

4. Papaya Seeds: पपीता काटने के बाद कभी न फेंके इनके बीज, फायदे जानेंगे तो करने लगेंगे स्टोर

Papaya Seeds Benefits: पपीता तो आपने काफी खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनके बीजों का भी सेवन किया जा सकता है? जी हां, अगर आप इन सीड्स को खाएंगे तो सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

5. Weight Loss Tips: बढ़ते वजन से हैं परेशान? इस ड्राईफ्रूट को खाने से घटेगी कमर की चर्बी

Dry Fruit For Weight Loss: सभी ड्राई फ्रूट्स को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अगर आप अखरोट (Walnut) के फायदों के बारे में जानेंगे तो इसे जरूर डेली डाइट में शामिल कर लेंगे.

6. Protein Rich Vegetables: प्रोटीन पाने के लिए नहीं लेना पड़ेगा मीट और अंडे का सहारा, ये सब्जियां हैं बेस्ट ऑप्शंस

Vegan Option For Protein: मार्केट में ऐसी कई सब्जियां मौजूद हैं जिन्हें खाकर प्रोटीन की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, इसलिए आपको मांस और अंडे पर डिपेंड नहीं रहना होगा.

7. Toothache: दांतों के दर्द से घूमने लगा है दिमाग, तकलीफ दूर करने के लिए अपनाएं 3 घरेलू उपाय

Toothache Problem: दांतों का दर्द हमें काफी तकलीफ देता है, लेकिन हम कुछ घरेलू उपाय करते हुए इस परेशानी से जल्द निजात पा सकते हैं.

8. Exercise Tips: Workout से पहले क्यों जरूरी है Warm Up? फायदे जानकर आप भी करने लगेंगे ट्राई

Why Warm Up Is Important: इस बात में कोई शक नहीं कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन वॉर्मअप को अगर आप जरूरी नहीं समझ रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं.

9. Cholesterol Lowering Drinks: हाई कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे ये 4 सुपर ड्रिंक्स, आज से ही करें सेवन

Drinks To Balance Cholesterol Level: मौसम चाहे कोई भी हो हमें हर समय अपना खास ख्याल रखना पड़ता है वरना कई बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है. खुद को हाइड्रेट रखने के लिए हम कुछ न कुछ ठंडे तरल पदार्थ जरूर पीते हैं. लेकिन क्या आप ये बाद जानते हैं कि कुछ खास ड्रिंक्स का सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा में कमी आती है.

10. Why Hookah is Harmful: वीकेंड में बना रहे हैं हुक्का बार जाने का प्लान? इसका धुआं कर देगा आपकी जिंदगी तबाह

Hookah Addiction: आज कल वीकेंड के मौके पर युवाओं के कदम हुक्का बार की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं. इसका धुआं देखने में काफी ग्लैमरस लगता है, लेकिन ये शौक कहीं उनकी जान न ले बैठे.