1. Skin Care: मौसम बदलते ही फटने लगी है स्किन, ड्राइनेस से बचने के लिए रात को सोते वक्त लगाएं ये चीजें

How To Cure Skin Dryness: आजकल मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है जिसका असर हमारी स्किन पर भी देखने को मिल रहा है. चेंज और वेदर के कारण त्वचा फटने लगती है. आइए जानते हैं कि इस परेशानी से बचने के लिए हमें सोने से पहले त्वचा पर क्या-क्या लगाना चाहिए.

2. Diabetes के मरीजों को सुबह जागकर करने चाहिए ये 5 काम, Blood Sugar Level हो जाएगा कंट्रोल

Morning Routine: अपनी डेली लाइफ में थोड़ा बदलाव लाकर हम मधुमेह जैसी जटिल बीमारी में भी सेहतमंद रह सकते हैं. इसकी शुरुआत सुबह से ही करनी होगी. आइए जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को नींद से जागने के बाद कौन-कौन से काम करने चाहिए.

3. Dry Fruits With Milk: गर्म दूध में इन ड्राई फ्रूट्स को मिलाना न भूलें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Dry Fruits And Milk Combination: दूध और ड्राई फ्रूट्स दोनों ही सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें एक साथ मिक्स करके पीने से शरीर को कितने लाभ मिल सकते हैं?

4. High Cholesterol पर लगाम लगाएगा इस हरे पौधे का बीज, डायबिटीज में भी मिलेगी राहत

Cholesterol Lowering Diet: बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी धमिनियों में जम जाते हैं और ब्लॉकेज पैदा करते हैं, इससे हाई बीपी और दिल की बीमारियां हो सकती है. इससे बचने के लिए एक खास बीज का सेवन जरूर करें.

5. Oily Skin से हैं परेशान? इन 5 चीजों को खाने से हमेशा के लिए करें परहेज

Diet For ऑयली स्किन के असर को कम करने के लिए सिर्फ ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट्स (Oil Control Products) का इस्तेमाल काफी नहीं है, अपने खाने पीने की आदतों को भी बदलना जरूरी है.

6. Dating App Addiction: पुरुषों के मुकाबले शादीशुदा महिलाएं Cheating में आगे, जानिए क्यों बढ़ रही है डेटिंग ऐप की लत

Why Married Person Use Dating App: डेटिंग ऐप की दीवानगी शादीशुदा लोगों में काफी ज्यादा देखी जा रही है, इसका खुलासा एक स्टडी के जरिए हुआ है.

7. Weight Loss Mistakes: भूखे रहकर वजन कम करना होगी बड़ी भूल, ऐसे नुकसान से नहीं बच पाएंगे आप

Not Eating enough: इस बात में कोई शक नहीं कि जरूरत से ज्यादा खाना खाने से वजन बढ़ सकता है, लेकिन फिर वेट लूज करने के लिए भूखा रहना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है, क्योंकि ये आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा.

8. Work From Home के दौरान बिस्तर पर बैठकर न करें काम, वरना उठाने पड़ जाएंगे ये नुकसान

Sitting On The Bed: वर्क फ्रॉम होम के दौरान हम अक्सर आराम पसंद हो जाते हैं और बिस्तर पर बैठकर काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसी गलती कभी न करें वरना शरीर को नुकसान हो सकता है.

9. Cucumber Side Effects: इस वक्त भूलकर भी न खाएं खीरा, फायदे के चक्कर में हो जाएगा नुकसान

Right Time To Eat Cucumber: हर हेल्दी फूड की अपनी खासियत होती है क्योंकि ये हमारे शरीर को काफी फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो नकुसान भी हो सकता है.

10. Boiled Black Gram: दिन में एक बार जरूर खाएं उबले हुए काले चने, मिलेंगे इतने फायदे कि 'न' नहीं कह पाएंगे आप

Kale Chane Ke Fayde: काला चना तकरीबन हर भारतीय के किचन में होता है, आपने इसे कई तरीके से खाया होगा लेकिन एक बार उबले हुए काले चने खाकर देखें, इसका असर कुछ दिनों में नजर आने लगेगा.