अखिलेश बोले, 'देश को नया PM देना चाहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह प्रधानमंत्री रेस से बाहर'

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है. उन्होंने कहा कि यूपी में सपा-बसपा और आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी को रोक दिया है. कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को सीधा-सीधा लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया. न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन भारत को नया प्रधानमंत्री देना चाहता है. जब अंतिम नतीजे सामने आ जाएंगे, तब पार्टी प्रधानमंत्री पद के बारे में तय करेगी.

#WATCH Samajwadi Party's Akhilesh Yadav, says, " There is no difference between the BJP and the Congress. Jo BJP hai wahi Congress hai, jo Congress hai wahi BJP hai." pic.twitter.com/ijeviUm9iY — ANI UP (@ANINewsUP) May 2, 2019

मुलायम नहीं हैं पीएम रेस के दावेदार

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होने के सवाल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता. हमारा गठबंधन भारत को नया प्रधानमंत्री देना चाहता है. जब अंतिम नतीजे सामने आ जाएंगे, तब पार्टी प्रधानमंत्री पद के बारे में तय करेगी. अच्छा होगा, यदि नेताजी को यह सम्मान मिलता है. उन्होंने कहा कि संभवतः मुलायम सिंह पीएम पद की दौड़ में शामिल नहीं है.

देश को नया पीएम देना की चाहत

एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार बनाएंगे, तो बीजेपी से भी अच्छी सरकार देंगे. अखिलेश ने कहा कि इतने गठबंधन है तो हमारे पास विकल्प हैं. हम देश को नया पीएम देना चाहते हैं. यूपी ने हमेशा पीएम दिया है. किसी भी कोने से पीएम बन सकता है, लेकिन अगर यूपी से बनता है तो मुझे खुशी होगी.

राष्ट्रवाद पर बोले सपा अध्यक्ष

राष्ट्रवाद के सवाल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे अपने जीवन का परिचय नहीं देना है. मैं सैन्य विद्यालय में सात साल पढ़ हूं, मेरे साथ के लोग शहीद हुए हैं. उन्होंने कहा मेकी पत्नी जिस घर से आती हैं, वो फौजी परिवार है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम गाते बजाते नहीं है, परेड कर बता सकते हैं.

Samajwadi Party (SP) president Akhilesh Yadav: He (UP CM Yogi Adityanath) says, terrorists have the SP flag. Will he tell me how many flags he has? He has one flag of his ‘math,’ one of Hindu Yuva Vahini, and one of the RSS. pic.twitter.com/nSoJFUkemN — ANI UP (@ANINewsUP) May 2, 2019

सीएम योगी पर साधा निशाना

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, आतंकवादियों के पास SP का झंडा है... क्या वह बताएंगे, उनके पास कितने झंडे हैं...? उन्होंने कहा कि उनके पास एक झंडा उनके 'मठ' का है, एक हिन्दू युवा वाहिनी का, और एक झंडा आरएसएस का है. सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ दो ही झंडे हैं एक भारत का और दूसरा पार्टी का.

#WATCH "I don't believe that Congress has fielded weak candidates anywhere. No party does it. People are not with them,"Samajwadi Party President Akhilesh Yadav on Priyanka Gandhi Vadra’s claim to have fielded weak candidates to eat into BJP’s vote share in Lok Sabha polls in UP. pic.twitter.com/6OMWUEMUkl — ANI UP (@ANINewsUP) May 2, 2019

कोई भी पार्टी कमजोर प्रत्याशी नहीं देता

अखिलेश यादव ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उसे दावे को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के वोट काटने के लिए कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं. लेकिन अखिलेश यादव ने उनके दावे को नकारते हुए कहते हैं कि लोग उनके साथ नहीं हैं ऐसे में यह एक बहाना है. अखिलेश ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने कहीं भी कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं. कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में कमजोर प्रत्याशी नहीं उतारती है.

चाचा शिवपाल को लेकर कुछ यूं बोले

शिवपाल को लेकर पूछे गए सवाल क्या कभी ये हो सकता है कि दोनों एक हो जाए? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कह पाना मुश्किल है. गलती किसकी थी, ये जानना जरूरी है. सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि

अभी चुनाव अच्छा चल रहा है, इस पर बात नहीं करते हैं.