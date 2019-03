'कांग्रेस का दिल आतंकियों के लिए और हमारा तिरंगे के लिए धड़कता है' : अमित शाह

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने पुलवामा आतंकी हमले पर सैम पित्रोदा के बयान को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस की आलोचना करते हुए मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में 'कांग्रेस की संस्कृति' के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की अपील की.

ट्विट कर कांग्रेस पर साधा निशाना

अमित शाह ने 'जनता माफ नहीं करेगी' हैशटैग के साथ एक ट्वीट के जरिए कहा, "विपक्ष और भाजपा के बीच अंतर स्पष्ट है. वे हमारी सेना पर संदेह करते हैं और हमें अपनी सेना पर गर्व है. उनका दिल आतंकियों के लिए धड़कता है और हमारा दिल तिरंगे के लिए धड़कता है. इस चुनाव में अपने मत की शक्ति से कांग्रेस की संस्कृति पर सर्जिकल स्ट्राइक करें."

After all the fake issues have collapsed, the desperate are now relying on forgery.

The Congress campaign is in shambles. Now even forgery can’t save them.

Few loose sheets given by a Congress minister, is only as credible and reliable as Rahul Gandhi’s leadership skills.

— Chowkidar Amit Shah (@AmitShah) March 22, 2019