AAP का आरोप- मुस्लिम हैं हंसराज हंस, सुरक्षित सीट से लड़ने के योग्य नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के उत्तर-पश्चिमी दिल्ली उम्मीदवार हंसराज हंस इस आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए ‘अयोग्य’ हैं. उन्होंने मतदाताओं से उन पर अपना मत बर्बाद नहीं करने की अपील की.

अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के एक वरिष्ठ नेता राजेन्द्र पाल गौतम ने ट्वीट को टैग किया कि हंस ने जानबूझकर यह बात छिपाई कि उन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया था और वह अनुसूचित जाति (एससी) के लिये आरक्षित सीट उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं.

केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'हंस राज हंस आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं. अंत में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.' उन्होंने उत्तर पश्चिम दिल्ली के मतदाताओं से कहा कि वह उनपर अपना मत खराब न करें.'

"As per EC guidelines, North West Delhi is a reserved seat. But BJP's @HansRajHansHRH doesn't come from reserved category as he has already converted into Islam in 2014 . He deliberately concealed this information from EC. This complete violation of EC rules."- @AdvRajendraPal pic.twitter.com/SP6tYHmzsN

— AAP (@AamAadmiParty) May 2, 2019