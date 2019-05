अरविंद केजरीवाल बोले, 'दिल्ली में प्रचार कर अपना टाइम खराब कर रही हैं प्रियंका गांधी'

ऩई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से कहा है कि उन्हें उन राज्यों में जाकर प्रचार करना चाहिए जहां कांग्रेस की सीधी टक्कर बीजेपी के साथ है. अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार कर सिर्फ अपना टाइम खराब कर रही है.

बता दें प्रियंका गांधी ने बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस की उम्मीदवार और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ रोड शो किया था.

Priyanka Gandhi should not waste her time in Delhi. Congress will lose its deposit. Instead she should campaign in Rajasthan and Madhya Pradesh where the fight is between Cong-BJP : @ArvindKejriwal pic.twitter.com/VxwyzllkYl

— AAP (@AamAadmiParty) May 8, 2019