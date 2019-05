होशियारपुर: एक्‍टर सनी देओल को गुरदासपुर से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है. इस पर यहां से कांग्रेस प्रत्‍याशी राजकुमार छब्‍बेवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्‍होंने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है. बीजेपी को पंजाब में तीन सीटों पर उतारने के लिए प्रत्‍याशी नहीं मिले. दरअसल राज्‍य की कुल 13 सीटों पर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के बीच गठबंधन है. नतीजतन तीन सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्‍याशी उतारे हैं. इस पर राजकुमार छब्‍बेवाल ने कहा कि बीजेपी ने गुरदासपुर से सनी देओल को उतारा है. बीजेपी चाहे सनी देओल या सनी लियोनी को ले आए लेकिन कोई इस 'आंधी' (कांग्रेस) के सामने टिक नहीं पाएगा.

युवा होंगे सनी देओल की प्राथमिकता

इस बीच अभिनेता से राजनेता बने सनी देओल ने गुरुवार को कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना उनकी प्राथमिकता होगी. अभिनेता ने इस बात पर जोर दिया कि वह गुरदासपुर लोगों के लिए काम करने आए हैं और मुंबई लौटने का उनका कोई इरादा नहीं हैं. सनी देओल उर्फ अजय सिंह देओल ने अभिनेता एवं गुरदासपुर से पूर्व भाजपा सांसद विनोद खन्ना के कार्यकाल की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि वह इस सीमावर्ती सीट पर लोगों के वोट हासिल कर खन्ना के काम को आगे ले बढ़ाएंगे.

Raj Kumar Chabbewal,Congress candidate from Hoshiarpur,Punjab: Modi govt has failed. They can't find candidates even for 3 seats in Punjab. They've fielded Sunny Deol in Gurdaspur. BJP can bring Sunny Deol or Sunny Leone,but no one will be able to stand before this 'aandhi'.(2.5) pic.twitter.com/TPkjIPuwMN

— ANI (@ANI) May 3, 2019