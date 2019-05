नई दिल्‍ली : लोकसभा चुनाव 2019 (lok sabha elections 2019) का पांचवें चरण का मतदान सोमवार को होना है. पिछले चार चरणों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लगभग हर चरण में हिंसा देखने को मिली. अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजेपी की प्रत्‍याशी भारती घोष सरेआम तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं को धमकाती दिख रही है. उन्‍होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमकी भी दी कि उत्‍तर प्रदेश से 1000 लोगों को बुलवाकर तुम्‍हें पिटवा दूंगी.

#WATCH:BJP candidate from Ghatal, WB & ex IPS officer Bharati Ghosh threatens TMC workers,says,"You are threatening people to not cast their votes. I will drag you out of your houses and thrash you like dogs. I will call a thousand people from Uttar Pradesh to beat you up." (4/5) pic.twitter.com/GvX650F6n9

