BJP सरकार के शपथ समारोह से पहले, इस राज्य के CM ने ट्वीट कर लगाया ये गंभीर आरोप

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र में भाजपा की नवनिर्वाचित सरकार पर विपक्षी पार्टियों की सरकार को परेशान करने और गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है.

Even before the swearing in ceremony of newly elected BJP government, they are trying to disturb and dismantle the state governments of the opposition parties including West Bengal, Karnatka and Madhya Pradesh.

My best wishes from Jaipur.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 30, 2019