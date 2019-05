महात्मा गांधी ने देश को 'गोरों' से आजादी दिलाई थी, इंदौर वाले 'काले अंग्रेजों' से निजात दिलाओगेः सिद्धू

नई दिल्लीः पंजाब सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है. नवजोत सिंह सिद्धू ने इंदौर की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए उन पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि 'कांग्रेस वह पार्टी है, जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई है. यह महात्मा गांधी और मौलाना आजाद की पार्टी है, उन्होंने 'गोरों' से आजादी दी थी और तुम इंदौर वालों अब 'काले अंग्रेजों' से इस देश को निजात दिलाओगे.' उन्होंने आगे कहा कि 'मोदी में दम है तो वह रोजगार, नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखाएं. वह लोगों को धर्म और जात-पात के नाम पर बांट रहे हैं और उसी के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं.'

पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 'मोदी सरकार दो करोड़ बेरोजदगार युवाओं को नौकरी दिलाने, विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाने और गंगा नदी को साफ करने में भी नाकाम रही है. मोदी केवल झूठ बोल रहे हैं और न सिर्फ वह उनका पूरा कुनबा झूठा है. मैंने हीरो नंबर वन देखी है, कुली नंबर वन देखी है, लेकिन इन दिनों एक नई फिल्म चल रही है, फेंकू नंबर वन.' वहीं उन्होंने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 'न राम मिला, न रोजगार मिला. हर गली में मोबाइल चलाता एक बेरोजगार मिला.'

Punjab Minister and Congress leader Navjot Singh Sidhu in Indore: Congress is the party that gave freedom to the country, it is the party of Maulana Azad & Mahatma Gandhi, unhone 'goron' se aazadi di thi aur tum Indore walo ab 'kale angrezo' se iss desh ko nijaat dilayoge. (10.5) pic.twitter.com/wjsmmfxZxC

बता दें इससे पहले भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर चुनाव आयोग नवजोत सिंह सिद्धू को नोटिस भी भेज चुका है. इस नोटिस में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता से 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान पर जवाब मांगा है. अपने बयान में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि 'हिंदुस्तान के सभी सरकारी बैंकों के पैसे चुरा कर मोदी साहब गरीबों को बोलते हैं, अमीरों को बोलते हैं, भागते रहो, भागते रहो. तुमने जम के खाया और तुमने अंबानी को ठोक के खिलाया, खिलाया कि नहीं खिलाया.'

Election Commission on statements against PM Modi by Navjot Singh Sidhu in a speech on 29 April in Bhopal: EC has decided to provide opportunity to Navjot Singh Sidhu to submit his explanation, within 24 hrs, failing which EC shall take a decision without further reference to him pic.twitter.com/wtG3TS404B

