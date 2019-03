PM मोदी को लेकर कांग्रेस नेता का विवादित बयान, कहा- 'मोदी जी का कोई वंश ही नहीं'

नई दिल्ली/कटिहार : एनसीपी छोड़ हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है. वंशवाद की राजनीति पर पीएम मोदी के ब्लॉग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वह शायद इसलिए ऐसा बोले रहे हैं, क्योंकि उनका कोई वंश रहा नहीं.

पीएम मोदी ने बुधवार को वंशवाद की राजनीति पर एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक इसका नुकसान संस्थाओं को हुआ है. पीएम ने कहा कि प्रेस से लेकर पार्लियामेंट तक, सोल्जर्स से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक, किसी को भी वंशवाद की राजनीति ने नहीं छोड़ा है.

#WATCH Tariq Anwar, Congress on PM Modi's tweet, says, "Narendra Modi Ji is saying this as he does not come from a dynasty. How can one who who does not come from a dynasty say this? Tell me one profession where dynasty is not encouraged." pic.twitter.com/HHtjwXD12Z

