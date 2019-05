कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, निर्दलीय चुनाव लड़ने पर शकील अहमद पार्टी से सस्पेंड

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव 2019 के पांचवें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है. कांग्रेस ने मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पार्टी के नेता शकील अहमद को बर्खास्त कर दिया है. इसके साथ-साथ कांग्रेस ने शकील अहमद का समर्थन कर रही विधायक भावना झा को भी पार्टी से बाहर कर दिया है.

कांग्रेस के कद्दावर नेता शकील अहमद पार्टी से गुस्सा होकर बिहार के मधुबनी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. लेकिन पार्टी शकील अहमद के इस काम से काफी नाराज थी. माना जा रहा था कि कांग्रेस जल्द ही शकील अहमद पर कार्रवाई कर सकती है. जिसके तहत पार्टी ने अब कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है.

Bihar: Former MP Shakeel Ahmad, has been suspended from Congress with immediate effect for contesting as an independent from Madhubani LS constituency. Congress MLA from Benipatti, Bhavana Jha has also been suspended for anti-party activities in regard with ongoing elections. pic.twitter.com/lDu9UawAQo

