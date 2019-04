देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं 84 साल के श्याम बाबू, 30 चुनावों में कर चुके हैं हार का सामना

नई दिल्लीः कुछ लोग इतने जुनूनी होते हैं कि लगातार हार मिलने के बाद भी वह कभी हार मानने को तैयार नहीं होते और लगातार जीत के लिए लड़ते चले जाते हैं, इन्हीं में से एक हैं ओडिशा के 84 साल के श्यामबाबू सुबुद्धि, जो 30 बार अलग-अलग चुनावों में खड़े हो चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी बार नहीं जीत पाए हैं. बावजूद इसके वह एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं. बता दें श्यामबाबू सुबुद्धि पर देश का प्रधानमंत्री बनने का जुनून सवार है और यही कारण है कि वह लोकसभा चुनाव में खड़े हैं. श्यामबाबू को उम्मीद है कि इस लोकसभा चुनाव वह अपनी पहली जीत हासिल करने में जरूर कामयाब होंगे.

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी है

ओडिशा के बेरहमपुर के रहने वाले श्याम बाबू सुबुद्धि लोकसभा चुनाव में खड़े होने पर कहते हैं कि " मैंने पहली बार 1962 में चुनाव लड़ा था और तब से लेकर अब तक 32 बार चुनाव लड़ चुका हूं. जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव शामिल हैं. मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी है. मेरा चुनाव चिन्ह एक बल्ला है और इसमें 'प्रधानमंत्री उम्मीद्वार' लिखा है. मुझे अब तक कई पार्टी से ऑफर मिल चुका है, लेकिन मैं हमेशा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हुआ."

#Odisha: 84-yr old Dr Shyam Babu Subudhi: I am going to fight Lok Sabha elections from Aska and Berhampur. I campaign on my own in trains, buses and at market places. It does not matter whether I win or lose. I have to continue the fight" pic.twitter.com/x6GZdRooNy

— ANI (@ANI) April 7, 2019