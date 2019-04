चुनाव चिन्ह मामले में आयोग ने दी उपेंद्र कुशवाहा को राहत, लोकसभा चुनाव तक 'सीलिंग फैन' ही होगा RLSP का सिंबल

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव में आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें तब बढ़ गई थी, जब पार्टी से इस्तीफा देनेवाले विधायक और सांसदों ने चुनाव आयोग से पार्टी के सिंबल को लेकर चिट्ठी लिखी थी. लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 के खत्म होने तक 'सीलिंग फैन' ही आरएलएसपी का चुनाव चिन्ह होगा.

चुनाव आयोग ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने फैसले से बड़ी राहत दी है. आयोग कहना है कि आरएलएसपी के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह 'सीलिंग फैन' लोकसभा चुनाव 2019 के समाप्त होने तक जारी रहेगा. साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा वर्तमान चुनाव तक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही मान्यता रहेगी.

चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव चिन्ह और अन्य चीजों पर फैसला अब चुनाव के बाद लिया जाएगा. वहीं, चुनाव आयोग ने ललन पावान के नेतृत्व वाले समूह को कहा है कि उनके समूह को बिहार में राज्य पार्टी के रूप में अंतरिम मान्यता दी जाएगी. इसके लिए पार्टी का नाम और अपने हिसाब से तीन चुनाव चिन्ह आयोग को बता सकते हैं.

Election Commission: Recognition of Rashtriya Lok Samta Party (RLSP) with reserved symbol 'Ceiling Fan' shall continue till conclusion of #LokSabhaElections2019 . Upendra Kushwaha will continue to be recognized as the President of the Party for the purposes of the current election pic.twitter.com/lnkIZPR4xL

चुनाव आयोग ने कहा क्योंकि चुनाव चल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक उम्मीदवार को जमुई में चुनाव लड़ा चुके हैं. इसलिए इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव चिन्ह ज़ब्त नहीं किया सकता. लेकिन चुनाव के बाद वोटों के प्रतिशत को देखते हुए, उन्हें बुलाया जाएगा.

EC: Group led by Lalan Paswan shall be granted interim recognition as State party in Bihar under a name to be indicated by it to Commission immediately. The said group shall also indicate symbol of its choice(giving a choice of at least 3 symbols)from among available free symbols https://t.co/oFwpJitcdT

— ANI (@ANI) April 19, 2019