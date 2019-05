बंगाल: मारे गए BJP कार्यकर्ताओं के परिजनों को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में किया गया आमंत्रित

मिदनापुर: बंगाल की राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है. इस संबंध में बीजेपी कार्यकर्ता मनु हंसदा के पुत्र ने कहा, ''टीएमसी के गुंडों ने मेरे पिता की हत्‍या कर दी. हमें खुशी है कि हम दिल्‍ली जा रहे हैं. अब हमारे क्षेत्र में शांति है.'' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए गुरुवार को राष्‍ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे. सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी कल शाम 7 बजे शपथ ग्रहण करेंगे. उनके साथ 65 से 70 मंत्री भी शपथ लेंगे.

कौन बनेगा मंत्री?

बता दें कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. मोदी मंत्रिमंडल में कौन-कौन मंत्री होंगे और किसको क्या मंत्रालय दिया जाए, इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 7 लोक कल्याण मार्ग पर लगभग 5 घंटे तक बैठक हुई थी. जानकारी के अनुसार, इस बैठक में पीएम मोदी- शाह ने बीजेपी और घटक दलों से बनने वाले मंत्रियों और उनके विभागों को अंतिम रूप दे दिया है. 30 मई को शपथ से पहले बनने वाले मंत्रियों को शपथ के लिए फोन जाएगा.

Midnapore: Kin of BJP workers (who were killed in West Bengal in political violence) invited to the swearing-in ceremony of PM Narendra Modi. Son of Late Manu Hansda says,"My father was killed by TMC goons. We are happy that we are going to Delhi. There's peace in our area now." pic.twitter.com/P0uR6bBLXp

