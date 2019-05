जेटली ने दागे सवाल, कहा- राहुल के चोर कहने पर क्यों नहीं होता आचार संहिता का उल्लंघन

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) का सियासी पारा गर्मी के साथ ही लगातार बढ़ता जा रहा है. वहीं, राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं. इन सबके बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर जमकर निशाना साधा.

The Congress and its’ President can call an honest Prime Minister ‘Chor’. No Model Code of Conduct is preventing that. If the PM calls the Congress legacy as ‘Corrupt No. 1’ the Congress complains that the Model Code of Conduct is violated. Are there two Model Codes of Conduct?

— Chowkidar Arun Jaitley (@arunjaitley) May 6, 2019